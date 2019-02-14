Independent (Великобритания): так ли уж нам нужно праздновать День святого Валентина?

Independent (Великобритания) . Из всех наших фирменных праздников День святого Валентина, должно быть, самый отвратительный. То, что начиналось как фестиваль празднования любви, превратилось, как и любой другой «особый день», в настоящее соревнование потребителей. Какое отношение это имеет к настоящей любви? Настоящая любовь — это не то, что празднуется раз в году, убеждена автор статьи в

Продолжая серию статей, посвященных проблемам, не принимаемым обществом, Кристин Мэнби, рассуждает, будет ли так уж неромантично, если какая-то пара забудет об этом ежегодном ритуале.

Из всех наших фирменных праздников День святого Валентина, должно быть, самый отвратительный. То, что начиналось как фестиваль празднования любви, превратилось, как и в любой другой «особый день», в настоящее соревнование потребителей.

По оценкам, мы, британцы, тратим более 500 миллионов фунтов стерлингов в год на День святого Валентина и связанную с ним суету. С 26 декабря магазины наполняются сверкающими открытками в форме сердца, сентиментальными конфетками и тысячами розовых пластиковых безделушек в форме сердца, призванных продемонстрировать вашу любовь к одному особенному человеку, а также общее пренебрежительное отношение к окружающей среде.

Все знают, что это все мусор, и даже если вы не получите ни одной розы, упакованной в заполненный воздухом неразлагаемый целлофан, — ну что это скажет о ваших отношениях?

14 февраля вероятность разочарования и унижения очень высока для всех, кроме самых довольных собой и своим браком супругов.

Одобрил бы это святой Валентин? Кем он вообще был? Настоящая история о покровителе влюбленных существует в нескольких вариантах, но наиболее популярна версия, что он был христианским священником, жившим в Риме в третьем веке нашей эры.

В то время императором был Клавдий II, также известный как Клавдий Жестокий, который запретил людям вступать в брак на том основании, что женатые мужчины — плохие солдаты. Он зашел так далеко, что даже отменил ранее заключенные обязательства среди своих подданных. Вы можете себе представить, какое впечатление это произвело на тысячи римских невест, которые уже успели приготовить приданое.

Не соглашаясь с идеей Клавдия о том, что любовь мешает войне, Валентин устраивал тайные браки для римских военных и их возлюбленных. Когда Клавдий узнал об этом, Валентин за свою деятельность был приговорен к смертной казни.

В ожидании казни он влюбился в дочь своего тюремщика, и 14 февраля, в день своей смерти, отправил ей любовное письмо, подписав его «от вашего Валентина». Это стало первой валентинкой.

Пока что все очень трагично. Однако задолго до святого Валентина в языческом мире февраль был месяцем празднования любви. Во время древнего фестиваля весны Луперкалии, который устраивался 15 февраля, одинокие римские юноши получали себе временную подругу, вытаскивая имя одинокой девушки из коробки.

Случайным образом сошедшиеся влюбленные оставались друг с другом до конца фестиваля, на котором устраивались танцы и дарили подарки. Христианская церковь восприняла Луперкалию, изменила дату и назвала этот день в честь святого Валентина.

С годами вытаскивание жребия, хвала богам, сменилось анонимными подарками, в особенности часто дарили перчатки, которые скрывали волнующие руки без кольца. Между тем, легенда, привязанная к дате, продолжала разрастаться. Например, традиционно говорилось, что «первый мужчина, которого в День святого Валентина увидит одинокая женщина, станет ее мужем». Вот когда молочник оказывался в ужасном положении.

Или как насчет: «Первая птица, которую вы увидите в День святого Валентина, символизирует вашего будущего жениха». Малиновка символизировала моряка. Воробей символизировал бедного парня, с которым вы можете быть очень счастливы. Щегол символизировал миллионера.

Я не смогла найти никакой информации о том, за кого вы выйдете замуж, если первой птицей, которую вы увидите 14 февраля, будет городской голубь, тянущий куриные кости из коробки «Кей-эф-си» (KFC).

Однако как-то по ходу дела День святого Валентина изменился так, что это уже не праздник только для одиночек. Теперь уже в действие включились и сложившиеся пары. Традиция анонимных открыток сменилась открытками с надписью «Поздравляю с Днем святого Валентина своего парня» или «Будь моей Валентиной, дорогая жена». Ничего анонимного в этом нет. Теперь весь этот день посвящен хвастливой показухе людей, которые и так уже успешны в любви.

Три года назад «Америкэн экспресс» (American Express) провела опрос, в ходе которого обнаружилось, что около шести миллионов американских пар намереваются демонстративно помолвиться в День святого Валентина. В Великобритании около одного миллиона респондентов также заявили, что проявят потрясающее отсутствие оригинальности и воспользуются этим днем, чтобы задать подобный же вопрос.

Если вы думаете о том, чтобы забронировать столик на двоих и спрятать кольцо в шоколадном муссе 14 февраля, не думайте, что персонал будет этому очень рад. Один мой друг-ресторатор, который, естественно, пожелал остаться анонимным, объяснил, почему он ненавидит День святого Валентина больше, чем любой другой день в году — даже больше, чем канун Нового года. «Ресторан полностью забронирован, но все столы заняты только для двоих, что является худшим из возможных сценариев. Большие столы требуют гораздо меньше внимания и меньше обслуживающего персонала. Плюс все выглядят такими несчастными. В этот день оказывается слишком много давления, чтобы хорошо провести время».

Мой друг поднимает себе настроение, создавая комплексное меню, включающее в себя все то, от чего он хочет избавиться в своих холодильниках, и поднимая цены на 25%. «Сами виноваты», — говорит он.

Новое воплощение Дня святого Валентина как праздника для уже счастливой пары, делает его особенно болезненным для одиноких людей, которым изначально простые анонимные выражения восхищения должны были придать немного бодрости.

Скандинавский коуч по знакомствам Миия Копонен (Miia Koponen, www.miiakoponen.com) определенно не является большим поклонником коммерческой версии Дня святого Валентина, которую мы сейчас отмечаем в Соединенном Королевстве, полагая, что она подчеркивает поверхностное и упускает из виду истинное значение любви к кому-то.

Необходимость найти партнера становится давящей, когда магазины полны разной чепухи в форме сердца. Копонен считает, что лучший способ отпраздновать этот день — провести его вместе со своими друзьями. На самом деле, в ее родной стране, Финляндии, 14 февраля — это день дружбы, а не любовной романтики.

Копонен предлагает: «Вместо того, чтобы чувствовать себя несчастным из-за того, что вы одни в День святого Валентина, позвоните другу или члену семьи и расскажите им, как много они значат для вас. Приготовьте еду для друга или пары друзей — устройте вечер, в который вы будете вспоминать все то, за что вы благодарны в жизни. Упражнения в благодарности могут иметь очень мощное действие и гарантированно заставят вас чувствовать себя хорошо. Может быть, даже позвонить тому особому другу, с которым у вас есть взаимное соглашение о развлечениях на особых условиях».

Что бы вы ни делали, Копонен призывает несчастливого одиночку «быть добрым к самому себе и отпустить все, что „идет своим чередом"“. Радуйся тому, что у тебя есть сейчас.

Это легче сказать, чем сделать, я знаю. Но я также знаю, что свой самый лучший День святого Валентина я провела с тремя друзьями в нашем любимом индийском ресторане. Мы принесли домой кучу воздушных шаров в форме сердца.

На протяжении всего их долгого и счастливого брака мой папа никогда не покупал маме открытку на День святого Валентина на том основании, что этот день был для ее тайных поклонников, но ни для кого не было секретом, что папа любил маму больше всего на свете. Ему не нужно было говорить об этом, покупая охапку цветов без запаха в супермаркете или кусочек сложенного картона, покрытого блестками.

Раньше я думала, что папа совсем неромантичен, но теперь я знаю, что настоящая любовь — это не то, что празднуется раз в году. Это 365 утренних чашек чая в год. Это проверка давления в шинах перед отправлением в путешествие. Это совместный поход в приемную доктора. Это то, что случается каждый день, и нечто очень обычное.

Папа был прав. Настоящая любовь оставляет День святого Валентина одиночкам.