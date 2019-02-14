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Обезьянки получили подарки ко Дню всех влюбленных 

Рамблер 2 часа назад
В Уипснейдском зоопарке, расположенном недалеко от города Данстейбла (Великобритания), зоологи порадовали беличьих обезьянок вкусными подарками в канун Дня святого Валентина: животных угостили сладким картофелем, который поместили в праздничные пакеты, подвешенные к канату в вольере. Ловкие приматы радостно бегали наперегонки по веревке, заглядывая в каждый пакет в поисках угощения. Беличьи обезьяны (обитатели тропических лесов Южной Америки) питаются в основном насекомыми плодами и орехами, передвигаются по деревьям. В дикой природе они живут по 6 — 8 лет, в неволе эти звери доживают до 9 лет.
В мире , Видео , Европа , Великобритания
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