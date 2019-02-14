ГП Украины попросили завести дело на Тимошенко за «незаконное обогащение»

Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" требует от генпрокурора возбудить уголовное дело по фактам возможного незаконного обогащения лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко , говорится в сообщении на сайте организации.

"Центр противодействия коррупции" требует от генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Соответствующее заявление о совершении преступления "Центр противодействия коррупции" подал 12 февраля", — говорится в сообщении.

Общественная организация заявляет, что еще в конце 2018 года прислала аналогичные заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины "с соответствующими копиями документов, свидетельствующих о скрытых расходах Юлии Тимошенко на услуги американских лоббистов".

Однако правоохранители так и не завели дело на Тимошенко, отметили в пресс-службе.

"Центр противодействия коррупции" является грантовой общественной организацией, которая борется с коррупцией в стране. По результатам расследования журналистов данной организации были заведены более 150 уголовных дел, касающихся коррупционных схем.