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ГП Украины попросили завести дело на Тимошенко за «незаконное обогащение» 

РИА Новости + ещё 2
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" требует от генпрокурора возбудить уголовное дело по фактам возможного незаконного обогащения лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, говорится в сообщении на сайте организации.
"Центр противодействия коррупции" требует от генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Соответствующее заявление о совершении преступления "Центр противодействия коррупции" подал 12 февраля", — говорится в сообщении.
Общественная организация заявляет, что еще в конце 2018 года прислала аналогичные заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины "с соответствующими копиями документов, свидетельствующих о скрытых расходах Юлии Тимошенко на услуги американских лоббистов".
Однако правоохранители так и не завели дело на Тимошенко, отметили в пресс-службе.
"Центр противодействия коррупции" является грантовой общественной организацией, которая борется с коррупцией в стране. По результатам расследования журналистов данной организации были заведены более 150 уголовных дел, касающихся коррупционных схем.
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В мире , Юрий Луценко , Юлия Тимошенко
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