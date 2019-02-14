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Премьер Нидерландов призвал Европу не жаловаться на Трампа, а работать с ним 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу прекратить жаловаться на президента США Дональда Трампа и начать работать с ним. Соответствующее заявление глава правительства королевства сделал в опубликованном в среду интервью газете El Pais.
По его мнению, нынешний хозяин Белого дома "отличается от своих предшественников". "Он был избран демократическим путем. И есть демократическая возможность, что он будет переизбран, — подчеркнул Рютте. — Так что хватит уже жаловаться на Трампа, и [надо] начать работать с ним и воспользоваться его присутствием, например, в таких вопросах, как отношения с Китаем".
"Есть вопросы, в которых он прав, как, например, необходимость реформирования Всемирной торговой организации или тот факт, что союзники по НАТО [должны] тратить больше на оборону", — отметил премьер Нидерландов. "Должен сказать, что я против европейской армии. Я никогда в это не верил, я верю в НАТО, — добавил Рютте. — Но в рамках альянса мы можем работать более тесно между европейцами".
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В мире , Видео , Марк Рютте , Дональд Трамп , ВТО , НАТО , Нидерланды , США
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