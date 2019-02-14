Премьер Нидерландов призвал Европу не жаловаться на Трампа, а работать с ним

По его мнению, нынешний хозяин Белого дома "отличается от своих предшественников". "Он был избран демократическим путем. И есть демократическая возможность, что он будет переизбран, — подчеркнул Рютте. — Так что хватит уже жаловаться на Трампа, и [надо] начать работать с ним и воспользоваться его присутствием, например, в таких вопросах, как отношения с Китаем".