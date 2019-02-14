В сенат США внесли законопроект о новых санкциях против России

Американские сенаторы подготовили законопроект о новых антироссийских ограничениях. Об этом свидетельствует заявление на сайте законодателя Роберта Менендеса

В частности, предлагается ввести санкции против российских кредитных организаций за якобы "поддержку усилий по вмешательству в выборы", против проектов сжиженного природного газа за пределами России и против киберсектора экономики страны.

Кроме того, ограничения коснутся всех новых сделок с государственным долгом России, а также людей, которых в США подозревают в коррупции от лица российских властей. Также законопроект предусматривает введение санкций против разработки нефти-сырца.

Помимо этого, в черный список добавляются двадцать четыре "агента ФСБ ", которых считают причастными к провокации украинских ВМС в Керченском проливе.

"Вредная привычка"

Законопроект раскритиковали в обеих палатах российского парламента. Так, сенатор Франц Клинцевич заявил, что планируемые США санкции не имеют отношения к Керченскому проливу.

"Это — продолжение давней традиции антироссийской политики США, которую я бы сравнил с вредной привычкой выкуривать трубку перед завтраком, травя всех окружающих", — отметил политик.

Его коллега Владимир Джабаров заявил, что если санкции вступят в силу, то тогда США ждет российский ответ.

"Если будет принят такой закон, будут наши ответные меры, нам есть, чем ответить. Будем использовать имеющиеся ресурсы — убежден в этом", — сказал Джабаров.

По его мнению, ограничительные меры не окажут критического воздействия на отрасли, о которых идет речь в законопроекте. Как отметил сенатор, за пять лет Россия успешно научилась противостоять санкциям.

"Безумная кампания"

В свою очередь, В Госдуме усомнились, что американский проект будет реализован. Так, зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа убежден, что данное предложение не пройдет в сенате.

"Это есть продолжение вот этой безумной кампании, которую ведут США", — заявил он.

Кроме того, депутат отметил, что Вашингтон выстраивал и будет выстраивать санкционную политику против тех стран, которые, по их мнению, несут угрозу: то есть, не играют по правилам, предложенным США.