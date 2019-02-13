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Власти Украины депортируют епископа канонической УПЦ Гедеона 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: mitropolia.kiev.ua
Власти Украины задержали в аэропорту Борисполь наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви архимандрита Гедеона и готовят его депортацию. Об этом в среду сообщил протодиакон Антоний.
"Я протодиакон Антоний, секретарь епископа Гедеона, нас сейчас задержали в аэропорту Борисполь и владыку депортируют. Куда депортируют — неизвестно, так как он является гражданином Украины, родился он на Украине и на данный момент он лишен гражданства", — сообщил он в видеообращении в Facebook.
Владыка Гедеон и протодиакон Антоний вернулись на Украину из США, где они передали письмо госсекретарю США о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на Украине. "Епископ Гедеон передал официальное воззвание госсекретарю Майклу Ричарду Помпео и конгрессменам правительства, в котором Украинская православная церковь просит рассмотреть нарушения законов Украины "Про свободу совести и религиозных организаций", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте монастыря 5 февраля.
Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы находится в историческом центре Киева. На его месте ранее находился первый каменный храм Киевской Руси — Десятинная церковь. В настоящее время монастырь является мужской обителью, где проживают более десяти монахов.
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Комментарии1
В мире , Украина , РПЦ , Борисполь
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