Журналист BBC признал репортаж о химатаке в Сирии фейком

Продюсер BBC Syria Риам Далати (Riam Dalati) признал кадры репортажа из госпиталя сирийской Думы постановочными. Видео снимали «Белые каски» якобы после химической атаки в апреле 2018 года. О фейке журналист написал в Twitter.

По словам Далати, нападение было, но зарин не использовался — мог применяться другой газ, что подтвердят или опровергнут в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Все остальное вокруг атаки создавалось для эффекта, добавил он.

«После шести месяцев расследований я могу без сомнения сказать, что сцена в больнице Думы была постановочной. В госпитале смертельных случаев не было», — сказал продюсер.

Он также отметил, что в съемке участвовал «беглый» доктор Абу Бакр Ханан, которого уличили в связях с боевиками « Джейш аль-Ислам ».

В апреле СМИ сообщали, что на Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. Запад обвинил в этом президента Сирии Башара Асада , так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля США выпустили по республике более ста крылатых ракет.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб. Позже ОЗХО нашла на территории Думы следы хлорина.