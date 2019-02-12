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Гуайдо заявил, что военные учения продемонстрировали низкую боеспособность ВС Венесуэлы 

ТАСС 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник заявил, что военные учения, объявленные президентом Николасом Мадуро, продемонстрировали низкую боеспособность вооруженных сил.
"Они [власти] считают, что могут запугать нас военными учениями, которые лишь продемонстрировали, насколько разрушены наши ВС. Они издеваются над военнослужащими", — сказал Гуайдо во время митинга в Каракасе.
Его слова приводит в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.
В минувшее воскресенье Мадуро посетил военные учения "Ангостура-200" с участием народного ополчения, которые начались в штате Миранда. Они проходят с 10 по 15 февраля и приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором в 1819 году в городе Ангостуре была провозглашена независимость Венесуэлы. Мадуро назвал эти учения крупнейшими в истории страны.
Учения проходят на фоне роста заявлений США о том, что они не исключают возможности применения военной силы для разрешения политического кризиса в Венесуэле.
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Комментарии1
В мире , Армия , Николас Мадуро , Венесуэла
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