Гуайдо заявил, что военные учения продемонстрировали низкую боеспособность ВС Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник заявил, что военные учения, объявленные президентом Николасом Мадуро , продемонстрировали низкую боеспособность вооруженных сил.

"Они [власти] считают, что могут запугать нас военными учениями, которые лишь продемонстрировали, насколько разрушены наши ВС. Они издеваются над военнослужащими", — сказал Гуайдо во время митинга в Каракасе.

Его слова приводит в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

В минувшее воскресенье Мадуро посетил военные учения "Ангостура-200" с участием народного ополчения, которые начались в штате Миранда. Они проходят с 10 по 15 февраля и приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором в 1819 году в городе Ангостуре была провозглашена независимость Венесуэлы. Мадуро назвал эти учения крупнейшими в истории страны.

Учения проходят на фоне роста заявлений США о том, что они не исключают возможности применения военной силы для разрешения политического кризиса в Венесуэле.