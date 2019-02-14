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На дне Тихого океана обнаружили знаменитый американский авианосец 

РИА Новости + ещё 1
Фото: РИА Новости
В Тихом океане недалеко от Соломоновых островов обнаружен американский авианосец времен Второй мировой войны "Хорнет", сообщает Usa Today.
Поисками авианосца занималась компания Vulcan, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом. Сообщается, что корабль лежит на глубине пяти километров, а рядом с ним найдено много самолетов, которые были на палубе в момент крушения.
Ранее компания Vulcan уже нашла ряд других кораблей времен Второй мировой, в частности, авианосец "Лексингтон", линкор "Индианаполис", японский линкор "Мусаси" и итальянский эсминец "Артильери".
Авианосец "Хорнет" считается одним из самых известных боевых кораблей, участвовавших во Второй мировой войне. С его палубы впервые совершил взлет средний бомбардировщик, а также именно с него был совершен первый налет американских войск на территорию Японии во Второй мировой войне.
"Хорнет" также участвовал в сражениях у атолла Мидуэй и битве в районе Соломоновых островов. В октябре 1942 года авианосец был серьезно поврежден в результате атак японской авиации и был потоплен торпедами после того, как его оставил экипаж.
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В мире , Армия , Пол Аллен , Microsoft
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