На дне Тихого океана обнаружили знаменитый американский авианосец

В Тихом океане недалеко от Соломоновых островов обнаружен американский авианосец времен Второй мировой войны "Хорнет", сообщает Usa Today.

Поисками авианосца занималась компания Vulcan, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом . Сообщается, что корабль лежит на глубине пяти километров, а рядом с ним найдено много самолетов, которые были на палубе в момент крушения.

Ранее компания Vulcan уже нашла ряд других кораблей времен Второй мировой, в частности, авианосец "Лексингтон", линкор "Индианаполис", японский линкор "Мусаси" и итальянский эсминец "Артильери".

A look at how the #USSHornet was discovered and the important role she played during WWII. pic.twitter.com/sDl2SnlWsT— Vulcan Inc. (@VulcanInc) 12 февраля 2019 г.

Авианосец "Хорнет" считается одним из самых известных боевых кораблей, участвовавших во Второй мировой войне. С его палубы впервые совершил взлет средний бомбардировщик, а также именно с него был совершен первый налет американских войск на территорию Японии во Второй мировой войне.

"Хорнет" также участвовал в сражениях у атолла Мидуэй и битве в районе Соломоновых островов. В октябре 1942 года авианосец был серьезно поврежден в результате атак японской авиации и был потоплен торпедами после того, как его оставил экипаж.