Президент Молдавии отказался отзывать посла из России

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет отзывать посла из России , даже если правительство примет такое решение. Об этом сообщает ТАСС.

Додон пояснил, что отзыв посла — это эксклюзивное право президента, которое нельзя обойти. Также президент усомнился в том, что за инициативу проголосует достаточное количество человек. Если же в правительстве наберется необходимое большинство для вынесения решения об отзыве, Додон не будет подписывать соответствующий указ.

13 февраля министерство иностранных дел Молдавии попросило правительство страны отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу. Причины такого решения пока неизвестны.