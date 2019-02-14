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Президент Молдавии отказался отзывать посла из России 

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет отзывать посла из России, даже если правительство примет такое решение. Об этом сообщает ТАСС.
Додон пояснил, что отзыв посла — это эксклюзивное право президента, которое нельзя обойти. Также президент усомнился в том, что за инициативу проголосует достаточное количество человек. Если же в правительстве наберется необходимое большинство для вынесения решения об отзыве, Додон не будет подписывать соответствующий указ.
13 февраля министерство иностранных дел Молдавии попросило правительство страны отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу. Причины такого решения пока неизвестны.
Ранее 13 февраля МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу Олегу Васнецову. Ведомство заявило, что Россия удерживает молдавских летчиков Иона Буруянэ и Михаила Крихана, которых освободили из плена в Афганистане и доставили в Москву.
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В мире , Видео , Политика , Игорь Додон , МИД , Молдова
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