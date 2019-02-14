Главред (Украина): Мюнхен несет Украине войну на два фронта

«Главред», выбор у Украины не такой большой — они рассматривают в качестве союзников Украина , испугавшись ухудшения отношений между ЕС США , решила заблаговременно подыскать новых союзников. Как сообщает издание, выбор у Украины не такой большой — они рассматривают в качестве союзников Турцию , чтобы получать военную помощь, и Великобританию . Украина всерьез считает себя очень выгодным партнером, поэтому намерена присоединиться к новому британскому геополитическому конгломерату близких стран.

Ну вот мы и дожили, что консервативные западные СМИ вроде «Файненшл Таймс» ( Financial Times ) пишут, что на очередной конференции по безопасности в Мюнхене НАТО просто может развалиться, а ЕС и США могут поссориться в военно-экономической плоскости.

Китаем и О причинах давно писалось — антагонистическая к НАТО армия ЕС, нежелание выполнять 2% ВВП на оборону и греховные утехи ЕС с РФ Ираном — странами, которые открыто декларируют и реальными войнами подтверждают свое намерение переделить карту мира в Европе и Азии. С таким каннибализмом европейцев США, конечно, не смирится. И потакать тиранам, перед которыми годами лебезит ЕС, они не собираются.

Эта ситуация ставит перед Украиной сразу несколько задач. Первое — нам срочно нужны еще военные союзники, кроме США. Потому что сегодня вопрос стоит уже так, что их корабли могут уже и не пройти Гибралтар и Босфор, когда в Черном море станет очень жарко. К тому же, после окончательного перехода ЕС во враждебный лагерь, географически Украина оказывается в окружении. И драться за потерянный среди территории врага кусочек земли — США могут и не захотеть, по причине малопеспективности такой кампании.

Где же брать новых союзников и кто ими может быть? Хорошим вариантом выглядит Великобритания, с ее заявкой на строительство нового геополитического конгломерата близких стран. Но она тоже отделена от нас двумя проливами, которые после ближайшего Мюнхена уже станут условно-враждебными.

Поэтому остается два варианта. Первый — это сближение с Турцией. Эта страна обладает амбициями регионального лидера и будет заинтересована в том, чтобы получить хорошего союзника на севере. Да, это нам принесет увеличение роли турецкого капитала на наших рынках, но границы и независимость, а так же военную помощь мы сможем получить. Кроме того, на примере Азербайджана Турция показала, что она не склонна разменивать союзников на некие подачки от РФ.

Кроме того, Турция нам удобна тем, что обладает большой экономикой и проливом, что сможет обеспечить нашей экономике связи с миром, когда границы с РФ и ЕС будут становиться все более закрытыми. Негативный момент сближения с Турцией — это ухудшение отношений с США. Потому что Турция фактически поддерживает Иран.

Есть и другой вариант, но более сложный. Он состоит в том, чтобы быстро консолидировать вокруг Украины страны, которые будут недовольны усилением политики колониализма Германии в ЕС. А также государства на востоке, которые сразу после развала НАТО сильно ощутят угрозу вторжения войск РФ. Это потребует невиданной до сих пор прыти от нашей дипломатии.

Безусловно, есть и третий вариант — который не вариант. После ближайшего Мюнхена в Украине явно активизируется партия сторонников сдачи Украины России через сближение с ЕС. Ведь хорошо и давно известно, что ЕС пообещал нас РФ с потрохами давно и крепко. И это обещание — вообще одна из основ их дружбы.

Но у сговора Германии с Россией по разделу Европы, который сейчас близок к победе как никогда, есть и подводные камни. Да — точно такие же как и 80 лет назад. Оказавшись за 5 минут до полной победы над континентом — преступники могут не поделить добычу и перессориться.

И потому перед открывающейся угрозой нельзя опускать руки и сдаваться, рассказывая, что у них больше танков или мощнее экономика. Каждый день пока мы выстоим — увеличивает шансы, что враг запутается в своей жадности и наделает ошибок. Что, кстати, происходит часто и регулярно.