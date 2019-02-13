Украинцы попытались прорваться в ЕС и избили пограничника

Два гражданина Украины на автомобиле Mercedes попытались пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Краковец» и въехать на территорию Евросоюза . Однако украинские пограничники остановили автомобиль, так как у него не было международного страхования сертификата.

Мужчины не согласились с законными действиями пограничников и потребовали разъяснений. Получив необходимые комментарии, мужчины продолжили выражать своё недовольство, после чего совершили нападение на одного из сотрудников Пограничной службы Украины.

Избив силовика, украинцы закрылись в машине. Нападавшие не реагировали на неоднократные требования выйти из транспортного средства, в связи с чем пограничникам пришлось применить силу. Нарушителей смогли задержать и доставить в служебное помещение для составления процессуальных документов. Мужчинам грозит крупный штраф и уголовная ответственность за нападение на сотрудника, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Ранее News.ru писал, что двое граждан Украины планировали совершить заказные убийства на территории России, а именно в Краснодарском крае. Киллеров пригласил третий фигурант дела — гражданин Армении, конфликтовавший с возможными «мишенями» для наёмников.