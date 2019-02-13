Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Шутки президента России Владимира Путина над главой Татарстана Рустамом Миннихановым «добрые», а не «строгие».
Лукашенко дал обещание Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что между странами периодически возникают разногласия, однако назвал их решаемыми.
США назвали условия снятия санкций с России
США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока украинские власти не получат под свой контроль Донбасс и Крым.
Украина обогнала Россию по росту экономики
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составил 3,2 процента.
На российском ТВ снова вспыхнул скандал с украинкой
кадр из программы
Во время съемок передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1" из студии выгнали украинскую журналистку Янину Соколовскую.
Друзь ответил на обвинения
Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь не подкупал главреда шоу «Кто хочет стать миллионером» Илью Бера, а был подкуплен, подыграл и жалеет об этом, заявил сам Друзь.
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник
В январе 2019 года в сети появились первые фотографии опытного образца российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник».
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Минтранс предложил увеличить штраф за остановку на автомагистралях и езду по ним со скоростью меньше 40 км/ч.
Виктор Ан передумал покидать Россию
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан заявил, что хочет продолжить спортивную карьеру в России.
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Евросоюз согласовал поправки в законодательство, регулирующее газовый рынок. Изменения сохранят лазейку для газопровода «Северный поток-2» и «Газпрома» как его основного эксплуататора.