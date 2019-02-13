Прокуратура США предъявила обвинения бывшей служащей разведки ВВС Монике Уитт в передаче секретных данных Тегерану и бегстве в Иран. Об этом говорится в документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в среду в электронной базе суда столичного округа Колумбия. В среду с документа был снят гриф секретности.
В заявлении говорится, что 40-летняя Уитт несла военную службу с августа 1997 по март 2008 года. ФБР заявляет, что она в июле 2013 года находилась в Афганистане или Таджикистане, где "работала в качестве учительницы английского языка".