Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США предъявили обвинения экс-служащей разведки ВВС в передаче секретных данных Ирану 

ТАСС + ещё 11 4 часа назад
Фото: Reuters
Прокуратура США предъявила обвинения бывшей служащей разведки ВВС Монике Уитт в передаче секретных данных Тегерану и бегстве в Иран. Об этом говорится в документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в среду в электронной базе суда столичного округа Колумбия. В среду с документа был снят гриф секретности.
В заявлении говорится, что 40-летняя Уитт несла военную службу с августа 1997 по март 2008 года. ФБР заявляет, что она в июле 2013 года находилась в Афганистане или Таджикистане, где "работала в качестве учительницы английского языка".
ТАСС: последние новости
Погранслужба Украины обвинила епископа УПЦ Гедеона "в антиукраинской пропаганде" Президент Молдавии не подпишет указ об отзыве посла республики в России США заявили, что сохранят санкции до получения Киевом контроля над Донбассом и Крымом
В мире , США , ФБР , ИТАР-ТАСС , Иран , Тегеран
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение