В ООН заинтересовались причастностью россиян к пыткам в ЦАР

«Мы подтверждаем, что расследуем обвинения человека из Бамбари о том, что он подвергся задержанию и пыткам в январе этого года со стороны гражданина России», — заявил он.

Пресс-секретарь отметил, что MINUSCA поддерживает связь с властями ЦАР.

О расследовании ранее сообщило агентство AFP. Оно ссылалось на доклад ООН, материал приводился на портале Yahoo News. По данным всемирной организации, некий мужчина был задержан русскими в городе Бамбари , после чего подвергался пыткам в течение пяти дней.

Агенство писало, что его сотрудникам удалось встретиться с пострадавшим, им оказался торговец по имени Махамат Нур Мамаду. Мужчина рассказал, что его ложно обвинили в причастности к мусульманской группировке «Селека», после чего 11 января его задержали военнослужащие ЦАР. Они доставили его к русским, которые в итоге увезли его на свою базу и пытали.

По его словам, с гражданами России был переводчик, а пытали его с восьми утра до пяти вечера. Сообщалось, что мужчину били железными дубинками, душили цепью, ему отрезали палец, сломали кирпичом зуб. Он также показал журналистам множество шрамов на теле. Освободили Мамаду лишь 15 января благодаря вмешательству сил внутренней безопасности ЦАР.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным , оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР).

МИД при этом сообщали, что 170 российских специалистов были направлены в ЦАР по договоренности с ее правительством и с одобрения Совета Безопасности ООН . В ведомстве поясняли, что находящиеся в стране специалисты из России помогают в укреплении вооруженных сил страны, и их «никоим образом нельзя отнести к категории наемников».

С 2013 года в ЦАР происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки «Селека» и христианским ополчением «Антибалака».