СМИ: саммит Трампа и Ким Чен Ына в Ханое может пройти в гостинице JW Marriott

По его данным, все гостиницы в районе, где находится JW Marriott, известили местные туркомпании, что не будут принимать бронирования на размещение туристов в объявленные даты саммита. Это может свидетельствовать, что именно JW Marriott рассматривается в качестве места проведения самой встречи на высшем уровне или может быть выбран для размещения одной из двух высокопоставленных делегаций, которые прибудут на переговоры, отмечает информресурс.

Как стало известно ТАСС , в качестве места проведения саммита рассматривается и расположенный в том же районе, что и гостиница Marriott, Национальный конгресс-центр. Этот комплекс, возведенный специально к ханойскому саммиту АТЭС 2006 года, обладает необходимой инфраструктурой для организации крупных международных мероприятий высокого уровня. В последние годы там уже проходили десятки конференций, саммитов, семинаров, выставок и концертов мировых звезд музыки и балета.

В ультрасовременном по архитектуре здании высотой свыше 50 м и общей площадью более 20 тыс. кв. м располагаются основной конгресс-холл, рассчитанный на 3,8 тыс. человек, более двадцати залов для переговоров, выставочные залы и рабочие кабинеты. Большую часть третьего этажа пятиэтажного комплекса занимает состоящий из нескольких залов просторный пресс-центр. Территория конгресс-центра, который появился на месте полей, где еще в начале 2000-х годов крестьяне возделывали рис, окружена покрытыми травой холмами и прудами.

На прошлой неделе Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Официальный Ханой пока не подтвердил эту информацию, но заявил, что готов внести вклад в проведение такой встречи. Как отметила директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг, Вьетнам всецело поддерживает диалог, направленный на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове и будет "взаимодействовать с заинтересованными сторонами", чтобы второй саммит лидеров США и КНДР прошел успешно.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.