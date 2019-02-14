«По-братски». Болгария захотела российского вмешательства вне очереди

Хотя до выборов в Европарламент больше трех месяцев, но что-то слишком много в Европе стало желающих заполучить себе "руку Москвы ". Даже с учетом, что некоторые согласились бы и на ногу. С помощью которой зачастую и придают ускорение.

Болгария вдруг проснулась. Вспомнила, что вообще-то она уже взрослая, а не какая-нибудь младоевропейская. Стало быть, она тоже заслужила от Кремля внимания. Чтобы непременно с вмешательством. И не так, как он хотел, когда предлагал своим "Южным потоком" принести стране дешевый газ, деньги за транзит, рабочие места. Этого добра ей не надо. А надо, чтобы тайно, в выборы. А то все вокруг только о том и говорят, что у них-то с Кремлем это уже было. По крайней мере, им так кажется. А она — что, все еще не заграница? Обидно.

Так что оставьте ваши имперские замашки, и ждем.

"Ждем, что Россия попытается внедриться в наш избирательный процесс", — скорее позвал, чем предостерег вице-премьер Дончев.

"Не сомневаюсь в этом", — чуть позже поддакнул ему лидер парламентского большинства Цветанов.

Надо сказать, что несколько припозднились они со своей "заявкой". Хотя до выборов в Европарламент больше трех месяцев, но слишком много на Западе желающих заполучить себе "руку Москвы". А она все-таки не Шива. Даже с учетом, что некоторые согласились бы и на ногу, которой зачастую и придают ускорение.

И, наверное, понимают в Болгарии, что лезут без очереди. Но надеются, что вспомнят русские, кто им в ЕС "братушки", и расставят приоритеты "по-братски". К тому же если по всей Европе выборы только в Европарламент, то у Софии для России бонус. Еще и местные выборы в это же время. То есть две кампании по цене одного взлома. Ну что вам стоит, едва не умоляют болгары Москву тряхнуть стариной. Снова Шипка. Родопы. Опал. Ностальгия.

И почему-то не удивляет, что о российском участии "плачут, богу молятся, не жалея слез" в партии власти. ГЕРБ сокращенно. С рейтингом у нее совсем беда. Да и с репутацией не лучше. А дорогущий контракт правительства самой нищей страны ЕС с США на поставку истребителей F-16 президент Румен Радев и вовсе признал "триумфом лоббизма". Между прочим, генерал ВВС — знает, что говорит. И когда говорит о неизбежности досрочных парламентских выборов, видимо, тоже. Превратят они ГЕРБ в гербарий. Потому что более популярные теперь социалисты выиграют их и высушат.

Иными словами, без русского вмешательства партии премьера Борисова никак свою ценность не доказать. А русское вмешательство и доказывать не надо. Во всяком случае, никто еще этого не делал — и ничего. А за примерами ходить далеко не обязательно. Их же доморощенный бизнесмен Гербев через три года после промывания желудка решил, что это и его тогда траванули "новичком". Все сходится. Тоже поплохело после кафе. Причем ему и взрослому сыну. Улавливаете еще одно сходство? Ну, и самое главное, от чего Кремлю уже никак не отвертеться: оба выжили.

Правда, образцы, отправленные на исследование в Финляндию, опять показали, что это банальные пестициды, а не боевое химическое вещество. Но в Британии Болгарию все равно признали себе ровней. Товарищем по несчастью. А это, между прочим, знак качества.