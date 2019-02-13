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США помогут Гуайдо, как Россия — Асаду 

News.ru 7 часов назад
Фото: Humberto Matheus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В пику оппонентам президент Венесуэлы Николас Мадуро проводит крупнейшие в истории страны военные учения. Очевидно, таким образом в Каракасе проверяют не только боеготовность войск, но и лояльность военнослужащих режиму при сохраняющемся двоевластии. Пока офицеры, переходящие на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, не меняют баланс — большая часть военных и сотрудников спецслужб по-прежнему публично остаётся верна боливарианскому правительству. Но ситуация может измениться в случае вооружённой интервенции, тем более что у противников Мадуро есть международно-правовые основания для её начала. Подобно тому, как признанный Москвой Башар Асад пригласил российские войска в Сирию, признанный США и рядом других стран Гуайдо может разрешить ввод в страну иностранных войск.
10−15 февраля в Венесуэле проходят военно-гражданские учения «Bicentenario de Angostura 2019». Манёвры приурочены к 200-летию собранного Симоном Боливаром конгресса в Ангостуре, на котором была провозглашена независимость Венесуэлы. Их формальная цель — проверить оперативные и технические возможности вооружённых сил страны (FANB), оперативность развёртывания и отработать их взаимодействие с частями Боливарианской народной милиции. На церемонии открытия 10 февраля в муниципалитете Гуайкайпуро присутствовали Николас Мадуро и министр обороны Владимир Лопес Падрино. Боливарианский президент ознакомился с образцами боевой техники, в том числе с РСЗО «Смерч» российского производства.
«Здесь, на учениях присутствуют военные, и присутствуют гражданские, которые защищают честь и достоинство своей Родины, которой уже больше 200 лет. Трамп, мы не боимся твоих угроз!», — обратился Мадуро к бойцам со вступительной речью.
Глава Венесуэлы называет нынешние военные манёвры «крупнейшими учениями в истории», хотя FANB и ранее проводили учения в различных районах страны, в ходе которых традиционно отрабатывалось «отражение американской агрессии». Несмотря на то, что венесуэльские силовики в массе своей продолжают заявлять о поддержке Мадуро, часть офицеров постепенно переходят на сторону Гуайдо. 10 февраля об отказе сотрудничать с боливарианским режимом заявил высокопоставленный сотрудник спецслужбы SEBIN комиссар Карлос Фуэнтес — он записал видеообращение в Twitter и призвал венесуэльских силовиков бороться «против диктаторского режима Мадуро, совершающего агрессию в отношении собственного народа». 9 февраля полковник сухопутных войск Венесуэлы, военврач госпиталя в Маракайбо Рубен Альберто Паз Хименес признал Гуайдо законным исполняющим обязанности президента. Полковник записал и выложил в Интернет видеообращение к бойцам FANB с призывом пропустить в страну гумпомощь США, которая сейчас находится в приграничном с Венесуэлой колумбийском городе Кукута. Ранее Мадуро называл американскую гумпомощь прикрытием для уничтожения независимости страны. 2 февраля переметнулся на сторону Гуайдо генерал военно-воздушных сил Венесуэлы, директор по стратегическому планированию Франсиско Эстебан Янес Родригес. Он также записал и выложил видеообращение, в котором охарактеризовал режим Мадуро как диктаторский и сообщил, что 90% личного состава FANB его не поддерживают. В ответ командование FANB обвинило Родригеса в предательстве.
«В то же время, сколько бы венесуэльских военных в действительности не поддерживало Гуайдо, Родригес является всего лишь одним из 2000 венесуэльских генералов, и большинство из них пока что формально поддерживает Мадуро», — иронизирует агентство Reuters, подчёркивая искусственно раздутый в стране состав генералитета.
Рекордная численность высшего командного состава в ВС Боливарианской республики объясняется тем, что ещё во времена Уго Чавеса правительство добивалось расположения военнослужащих, раздавая им должности и премии, а также, по некоторым сведениям, «приобщая» к теневым доходам от наркобизнеса и золотодобычи. Таким образом, несмотря на развёрнутую США кампанию международной легитимизации Гуайдо, переход большей части командного состава FANB на сторону оппозиции пока кажется мало реалистичным. Иностранные политики и аналитики не прекращают взывать к совести и чести венесуэльских военных, призывая их пойти по стопам чилийских генералов, свергнувших «уничтожавшего страну Альенде». И не исключено, что в случае вооружённой интервенции взгляды венесуэльской армии резко поменяются. К тому же, формальный повод для ввода войск существует — Гуайдо признан законным президентом Венесуэлы США, ведущими европейскими державами и странами группы Лимы, и вполне может пригласить иностранные войска подобно тому, как российские Вооружённые силы пригласил в САР Башар Асад, которого в Москве считают сохраняющим легитимность президентом, а на Западе — потерявшим соответствующие полномочия из-за жестоко подавленных протестов и бомбардировок оппозиции.
imago stock&people/Global Look Press /// Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Хотя Гуайдо неоднократно высказывался об опасности силового сценария развития событий, в то же время подчёркивал, что рассматривает все варианты. В таком случае ему и поддерживающим иностранным силам необходимо будет заручиться поддержкой командования и бойцов сухопутных войск Венесуэлы как самого многочисленного вида войск (семь дивизий) и ВВС, которые обладают одним из самых современных в Южной Америке авиационных парков и сильнейшей в Латинской Америке наземной противовоздушной обороной. При этом боливарианский режим традиционно комплектовал именно сухопутные войска и ВВС наиболее лояльными военнослужащими.
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В мире , Армия , Латинская Америка , Статьи , Башар Асад , Николас Мадуро , Уго Чавес , Симон Боливар , Reuters , Венесуэла , Москва , Сирия , США
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