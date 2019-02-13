На западе Украины сгорел мужской монастырь

Свято-Серафимовский мужской монастырь сгорел в Ивано-Франковской области, площадь пожара достигла 225 квадратных метров, никто не пострадал, сообщает госслужба Украины по ЧС на своем сайте в среду.

В среду в 12.46 (13.46 мск) в службу спасения поступило сообщение о пожаре Свято-Серафимовского мужского монастыря в селе Кривец Богородчанского района, на место происшествия направили спасателей.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений все здание было охвачено огнем. К ликвидации пожара привлечено 25 человек личного состава и 8 единиц техники. В 13.48 (14.48 мск) пожар локализован на площади 225 квадратных метров метров. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На сайте данного монастыря указано, что в 2017 году он перешел под юрисдикцию неканоческой церковной структуры.