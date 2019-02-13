Украинские киллеры планировали убийства в России

Двое граждан Украины планировали совершить заказные убийства на территории России , а именно — в Краснодарском крае . Киллеров пригласил третий фигурант дела — гражданин Армении , конфликтовавший с возможными «мишенями» для наёмников.

Уроженцам Незалежной предъявлено обвинение по шести статьям, их сообщинку — по трём. Среди эпизодов — незаконное пересечение границы, контрабанда оружия, покушение на убийство, изготовление поддельных паспортов и другие, говорится на официальном сайте регионального СК РФ

По данным силовиков, в ноябре 2017 года криминальный дуэт, взяв автомат Калашникова и пистолет «Форт-12» и самодельное взрывное устройство, приехал в Анапу, где проживала одна из возможных жертв.

Первый «заказ» злоумышленники не выполнили — мужчина выжил после огнестрельного ранения. Вторая «цель» проживала в селе Ольгинка Туапсинского района. Но и здесь киллеров ждала неудача — потерпевший выжил после автоматных выстрелов.

«Заказчик» настаивал на своём и потребовал довести «работу» до конца. Так как объекты слежки были братьями, инициатор «охоты» настаивал на двойном убийстве.

Осуществить задуманное фигурантам не удалось — их задержали силовики 29 апреля 2018 года.

Ранее News.ru сообщал о приговоре Лейле Бабаевой, признанной виновной в финансировании терроризма. Денежные средства женщина переводила на счета радикалов с помощью банковской карты.