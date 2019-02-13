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Украинские киллеры планировали убийства в России 

News.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: kuban.sledcom.ru
Двое граждан Украины планировали совершить заказные убийства на территории России, а именно — в Краснодарском крае. Киллеров пригласил третий фигурант дела — гражданин Армении, конфликтовавший с возможными «мишенями» для наёмников.
Уроженцам Незалежной предъявлено обвинение по шести статьям, их сообщинку — по трём. Среди эпизодов — незаконное пересечение границы, контрабанда оружия, покушение на убийство, изготовление поддельных паспортов и другие, говорится на официальном сайте регионального СК РФ.
По данным силовиков, в ноябре 2017 года криминальный дуэт, взяв автомат Калашникова и пистолет «Форт-12» и самодельное взрывное устройство, приехал в Анапу, где проживала одна из возможных жертв.
Первый «заказ» злоумышленники не выполнили — мужчина выжил после огнестрельного ранения. Вторая «цель» проживала в селе Ольгинка Туапсинского района. Но и здесь киллеров ждала неудача — потерпевший выжил после автоматных выстрелов.
«Заказчик» настаивал на своём и потребовал довести «работу» до конца. Так как объекты слежки были братьями, инициатор «охоты» настаивал на двойном убийстве.
Осуществить задуманное фигурантам не удалось — их задержали силовики 29 апреля 2018 года.
Ранее News.ru сообщал о приговоре Лейле Бабаевой, признанной виновной в финансировании терроризма. Денежные средства женщина переводила на счета радикалов с помощью банковской карты.
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В мире , Украина , СКР , Краснодарский Край
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