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Украину обвинили в репрессиях и разгуле правых радикалов 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Reuters
Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила отчет, в котором обвинила украинское правительство в систематическом нарушении прав человека.
В Amnesty International считают, что украинские власти не могут предотвратить или расследовать многочисленные нарушения прав человека, совершенные в 2018 году, из-за чего создается атмосфера безнаказанности в обществе. В качестве основных проблем авторы отчета назвали преследования пророссийских журналистов и активистов, борцов с коррупцией, разгул ультраправых группировок (в частности, в отчете фигурирует контролируемая украинскими властями С14).
Авторы отмечают, что участники радикальных групп регулярно организуют нападения на представителей ЛГБТ, национальных меньшинств и тех, чьи взгляды считают пророссийскими. Полиция не пресекает подобные нападения, а уголовные дела, которые возбуждаются по факту их совершения, расследуются неэффективно.
В отчете также говорится, что международные правозащитные организации зафиксировали более 50 нападений на активистов и правозащитников в Украине в течение 2018 года. Отмечается, что, по данным местных правозащитников, количество нападений еще выше — около 300. Amnesty International также критикует украинские власти за неэффективность расследования этих нападений.
Еще одной проблемой, которую отмечают авторы отчета, является наступление на свободу слова. В качестве аргументов они приводят попытки закрытия оппозиционных каналов «112» и «NewsOne», преследование ряда журналистов.
Ранее американское издание Foreign Policy отметило «выдающиеся» успехи Украины в сфере строительства демократии и назвало ее примером для подражания.
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В мире , Украина , Amnesty International , Правительство Украины , Foreign Policy
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