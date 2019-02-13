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Порошенко постарался? Зеленскому запретили давать концерт 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому и его «Студии Квартал 95» запретили давать концерт в Виннице. Оказалось, что зал, который артисты планировали использовать для выступления, принадлежит министерству обороны.
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором команда «Студии Квартал 95» извиняется перед своими поклонниками из Винницы за отмену концерта. За несколько дней до выступления, которое было назначено на 14 февраля, власти запретили артистам выступать в подведомственным министерству обороны Украины здании. Видео появилось на странице Зеленского в фейсбуке вечером 12 февраля.
«К сожалению, «Квартал 95» и Владимир Зеленский не смогут провести концерт в Виннице. Концерт был запланирован в Доме офицеров, что подчиняется Министерству обороны Украины. Из-за этого получили запрет», — сказали участники «Студии квартал 95».
Подписчики поддержали Зеленского и его творческую команду, посоветовав не обращать внимание на выходки действующей власти.
«Это уже совсем низко. Куча расстроенных людей, ничем хорошим для нынешней власти это не закончится, — посчитала одна из поклонниц и обратилась к коллективу, — Владимир и «Квартал»! Вы очень достойно реагируете! А люди вас поддержат!»
Многие одарили «лайками» комментарий, автор которого отметил, что действующему президенту Украины Петру Порошенко этот «детский» запрет явно не на руку — гораздо грамотнее с его стороны было бы позволить Зеленскому выступить в зале Министерства обороны, что потом разлетелось бы в народе как слухи о благородстве нынешнего главы государства.
Среди комментаторов также оказалось немало противников Зеленского, которые посчитали подозрительным стремление кандидата устраивать так много концертов перед выборами. Кто-то даже выразил свое подозрение в агитации через концерты в присущем «Кварталу» комическом стиле.
«С концертами вообще идея бомба — приходишь, и тебя агитируют в юмористической форме еще и за твои деньги. Это радикально новый подход к выборам — так недолго дойти до того, что избиратели будут сами платить, чтобы узнать про кандидата», — отметила находчивость Зеленского его подписчица.
Помимо концертной активности шоумена украинцы обсуждают третий сезон многосерийного фильма «Слуга народа» — в нем Зеленский играет роль простого и принципиального президента, каким он может стать и наяву. Зрители сочли показ нового сезона популярного сериала в предвыборный период незаконным способом агитации, ведь любой напоминающий о кандидате продукт должен быть оплачен из избирательного фонда.
«Такая трактовка соответствует ч. 1 ст. 58 Закона «О выборах Президента Украины», которая устанавливает, что предвыборная агитация — это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать «за» или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины», — напомнили сотрудники Комитета избирателей Украины на своей странице в фейсбуке.
Эту реакцию можно понять: сериал называется так же, как и партия Зеленского, а художественный образ президента «из народа» вызывает расположение зрителей в том числе и к его «живому» прототипу. Премьера нового сезона запланирована на начало весны прямо перед выборами, которые состоятся 31 марта.
Комитет призвал Зеленского оплатить трансляцию своего сериала средствами из избирательного фонда: в противном случае, его показы будут считаться нарушением закона «О выборах Президента Украины».
Это не первый случай обвинения шоумена и кандидата в президенты Украины в попытке подкупа потенциальных избирателей. Как сообщает «Украинская правда», 9 февраля Зеленский организовал в Ужгороде бесплатное выступление актеров «Студии Квартал 95». Их концерт, датированный этим же днем, был анонсирован заранее, и желающие купили билеты стоимостью от 350 до 1950 гривен в кассах местного театра и на сайте.
За три часа до начала официального мероприятия Зеленский начал запускать в зал зрителей и провел для них отдельный концерт.
Оказалось, что приглашения получили ветераны боевых действий на Донбассе и их семьи, а также люди с инвалидностью и представители прочих социальных групп. Зеленский рассказал, что часто проводит благотворительные мероприятия, и удивился желанию общества найти подвох даже в таких человечных делах.
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В мире , Статьи , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Министерство обороны
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