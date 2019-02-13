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ЦИК запретил Крыму и Донбассу выбирать президента Украины 

Украина.ру 10 часов назад
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила перечень территориальных избирательных округов, на которых не будут проводить президентские выборы. Об этом сообщается на странице комиссии в Facebook 12 февраля.
Там заявили, что на выборах президента Украины голосование граждан не будет организовано на территории Крыма и Севастополя, которые в 2014 году по итогам всенародного референдума воссоединились с Россией, и на определенных указом президента территориях Донецкой и Луганской областей, которые в том же году заявили о своей независимости от Киева.
По словам члена ЦИК Михаила Вербенского, принять участие в выборах смогут 12 из 21 избирательного округа Донецкой области, а также 6 из 11 округов Луганской.
В частности в ЦИК отметили, что в целом на Украине создали 200 избирательных округов, включая зарубежный. Всего создано 29 848 избирательных участков.
По мнению ряда экспертов, запрет жителям Донбасса голосовать на президентских выборах играет на руку действующему главе государства и кандидату Петру Порошенко. Таким образом власти Украины ищут способы, как бы добиться нужного для себя результата, в том числе путем ограничения прав отдельных групп соотечественников.
Так, по словам политолога Сергея Лозовского, число критично настроенных по отношению к Порошенко избирателей равно населению небольшой европейской страны. Он считает, что власть, которая не смогла создать жителям Украины нормальные условия для жизни и работы, теперь максимально усложняет гражданам возможность свободного волеизъявления.
Эксперт отметил, что и гастарбайтеры, и переселенцы с Донбасса прекрасно понимают, кто является инициатором их изгнания с родных земель.
Кроме того, помимо предложения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова ограничить жителей Донбасса в их праве принимать участие в голосовании, ЦИК закрыла избирательные участки на территории РФ, где живут и работают более трех миллионов граждан Украины, что также упрощает шансы властей добиться нужных результатов.
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Комментарии6
В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Арсен Аваков , Центризбирком России , Республика Крым , Севастополь
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