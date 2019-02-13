Политика против прагматики: в Германии указывают на необходимость поддержать НАТО в противостоянии с Россией

Берлин должен поддержать НАТО «в связи с расширением возможностей России против альянса», считают аналитики Немецкого института международных отношений и безопасности. В докладе организации отмечается, что сотрудничество с Москвой необходимо, однако его нужно строить таким образом, чтобы Россия не могла воспринимать эти связи как восстановление прежних отношений. Как рассказали опрошенные RT эксперты, в Европе понимают, что контакты с РФ по самому широкому спектру тем очень важны, однако не готовы отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы. Политологи отмечают, что Берлин осознаёт, что «российская угроза» — лишь предлог, который используют США , чтобы добиваться от ФРГ увеличения оборонного бюджета.

Немецкий институт международных отношений и безопасности (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP), который представляет аналитические данные, в частности, бундестагу и правительству ФРГ, опубликовал доклад, посвящённый развитию российских вооружённых сил и политике государства на постсоветском пространстве.

В документе автор призывает Берлин поддерживать НАТО в связи с расширением возможностей России, которая якобы может выступить против Североатлантического альянса.

«Москва расширяет не только буферную зону, предназначенную для противодействия НАТО, но и круг возможностей по применению сил и средств в восточных и юго-восточных странах альянса. В этой связи Германии надлежит и впредь содействовать усилиям НАТО по снижению обеспокоенности этих стран, внося в это дело собственный вклад», — говорится в докладе SWP, с текстом которого ознакомился RT.

Немецкие аналитики считают, что Германии необходимо развивать контроль над обычным вооружением, обеспечить прозрачность военных действий и наладить диалог с Москвой. При этом указывается, что отношения РФ и ФРГ должны принципиально измениться, поскольку российская сторона якобы несёт ответственность за кризис на Украине

«Взаимодействие с вооружёнными силами России в рамках форматов по укреплению доверия должно быть возобновлено — только уже в ином виде, скорректированном таким образом, чтобы она не принимала происходящее за возвращение к привычному порядку вещей», — отмечается в докладе.

По мнению сотрудников SWP, Россия якобы стремится к гегемонии на территории стран бывшего СССР и для этих целей «вмешалась» в грузино-осетинский конфликт в 2008 году, а затем «тайно вторглась» на Украину в 2014-м. Кроме того, подчёркивается, что РФ «может оказывать политическое давление путём демонстрации силы» благодаря модернизированным вооружениям.

«Военная политика России в отношении постсоветского пространства заключается в предупреждении угроз, осуществлении контроля над регионом в качестве гегемона и ограничении свободы действий внешних субъектов», — считают в аналитическом центре.

Напомним, что Москва неоднократно опровергала обвинения о вмешательстве во внутренний конфликт на Украине и последовательно выступает за мирное урегулирование кризиса.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил об усилении НАТО у границ России и попытках разжечь конфликты между странами бывшего Советского Союза.

«Вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военная активность альянса возле российских границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны.

«В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — заявил он.

Шойгу констатировал, что российская сторона не заинтересована в военной конфронтации с Западом, а наоборот, стремится к сотрудничеству.

Мнимая угроза

Берлин не заинтересован в конфликте с Москвой, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов . Напротив, у стран есть общие экономические интересы, в частности строительство газопровода «Северный поток — 2». Как полагает эксперт, «российская угроза» — повод для США надавить на ФРГ и добиться непопулярных в Германии решений от правительства. Он указал на призывы Вашингтона увеличить ассигнования на НАТО.

«В ФРГ осознают, что явных военных угроз в настоящий момент для страны нет. Зато финансовая нагрузка и дополнительные издержки очевидны. Взнос 2% от ВВП Германии в абсолютных числах не соизмерим с таким же процентным взносом, например, Литвы», — сказал Абзалов в беседе с RT.

Согласно договорённостям стран НАТО, каждый из участников альянса должен вносить в бюджет альянса 2% от ВВП. Однако пока многие страны блока не выполняют это обязательство. Из-за этого президент США Дональд Трамп ранее выступал с жёсткой критикой союзников, в частности ФРГ. При этом американский лидер указал на тесное сотрудничество Берлина с Москвой.

«Германия только что начала платить России — стране, от которой они хотят защиты, — миллиарды долларов за свои энергетические нужды, поступающие по новому трубопроводу из России. Неприемлемо! Все страны НАТО должны выполнить своё обещание о 2%, и они в итоге должны быть подняты до 4%!» — заявил он.

Кроме того, на увеличении военных расходов настаивает также посол Соединённых Штатов в ФРГ Ричард Гренелл. По его словам, это необходимо сделать из-за России, которая «стоит на пороге».

Между тем в Германии на повышение оборонного бюджета идут неохотно. В начале февраля правительство Германии сообщило о готовности повысить расходы к 2024 году до 1,5% от ВВП.

Доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин , в свою очередь, отмечает, что мнимая угроза не мешает Берлину и Москве укреплять связи.

«Сотрудничество между ФРГ и Россией носит устойчивый характер. Между лидерами стран сохраняются рабочие отношения, даже несмотря на санкции. Помимо «Северного потока — 2» развиваются и другие проекты», — сказал он.

Точку зрения политолога разделяют в Германии, об этом свидетельствуют данные социологического опроса жителей страны. Так, почти 70% германцев хотели бы, чтобы страна расширила контакты с Россией. А укреплять сотрудничество с США — главным союзником по НАТО — желают лишь около 40% немцев.

Противоречивые предложения

С 2014 года, как отмечают в немецком аналитическом центре, задача Запада заключается в том, чтобы сотрудничать с Москвой по некоторым вопросам безопасности, «не создавая при этом впечатления признания России в качестве гегемона». Эксперты полагают, следует также с осторожностью относиться к отношениям между РФ и НАТО.

«Не следует предлагать полностью «нормализовать» отношения между НАТО и Россией, поскольку такими инициативами можно легко воспользоваться, чтобы постфактум оправдать российскую агрессию на Украине», — подчёркивается в докладе.

При этом немецкие аналитики не исключают, что РФ и НАТО будут развивать новые проекты при участии стран Центральной Азии, например, по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия.

Подобное заявление носит противоречивый характер, отмечает Николай Топорнин. Взаимодействие по выборочным вопросам в сфере безопасности не принесёт результатов, считает политолог.

«Сотрудничество не может носить однобокий характер. Сейчас отношения между Россией и НАТО заморожены, доверие утеряно. Но без кооперации с Москвой сложно представить, как страны Запада будут бороться с современными вызовами безопасности», — сказал он.

Власти Германии также высказываются за многостороннее сотрудничество. Канцлер Ангела Меркель , в свою очередь, также призывала государства к диалогу для противодействия новым формам угроз — терроризму, изменению климата и экономическим проблемам.

«Именно поэтому общение друг с другом имеет сейчас как минимум такую же важность, как было во времена холодной войны. Мы должны искать общие ответы», — отметила она в преддверии Мюнхенской конференции.

Попытка «вбить клинья»

За «оправдание российской гегемонии» может быть также ошибочно принято сотрудничество НАТО с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отмечается в докладе SWP.

Напомним, что в военно-политический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров , в отличие от НАТО в организации отсутствует доминирование меньшинства над большинством.

«У нас в нашем общем «доме» ОДКБ, ЕАЭС, в отличие от других союзов (скажем, Североатлантического альянса), нет какого-то диктата. Мы никогда никому ничего не навязываем», — сказал министр.

Немецкие исследователи утверждают, что после «вмешательства» РФ в украинский кризис союзники по ОДКБ стали «скептически относиться» к сотрудничеству с Москвой. В связи с этим открывается больше возможностей для НАТО развивать отношения со странами на постсоветском пространстве. Предлагается проводить совместные военные учения, укреплять доверие и «содействовать переменам, ведущим к демократии и верховенству закона».

«Возглавить эти усилия может одна из таких стран НАТО как Германия или Польша, вступив, к примеру, в диалог с силами Белоруссии и Казахстана», — сообщается в докладе.

Однако, по мнению политолога Дмитрия Абзалова, среди участников ОДКБ нет серьёзных противоречий. При этом эксперт упомянул, что в НАТО давно пытаются принизить значение организации и «вбить клинья» между союзниками. Таким образом в альянсе намерены привлечь постсоветские государства на свою сторону.