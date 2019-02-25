Трамп собрался побеседовать «с глазу на глаз» с Ким Чен Ыном

Трамп отметил, что он "счастлив", пока в Северной Корее не проводятся ядерные и ракетные испытания.

"Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен… Что произойдет, я не могу вам сказать…" — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что у него с Ким Чен Ыном сложились "очень, очень хорошие отношения" и "особенные чувства".

Саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на бронепоезде выехал во Вьетнам для встречи с Трампом.