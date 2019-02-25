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Трамп собрался побеседовать «с глазу на глаз» с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru + ещё 83 37 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пообщаться "с глазу на глаз" с главой КНДР Ким Чен Ыном во время саммита двух лидеров в Ханое. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Трамп отметил, что он "счастлив", пока в Северной Корее не проводятся ядерные и ракетные испытания.
"Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен… Что произойдет, я не могу вам сказать…" — заявил Трамп.
Американский лидер добавил, что у него с Ким Чен Ыном сложились "очень, очень хорошие отношения" и "особенные чувства".
Саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на бронепоезде выехал во Вьетнам для встречи с Трампом.
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В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , Ханой
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