Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал во Вьетнам на поезде для встречи с Трампом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян на поезде для участия во втором по счету саммите с президентом США Дональдом Трампом , который пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Северокорейского лидера в поездке сопровождают заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США; глава МИД КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК, начальник международного отдела Ли Су Ён и министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль. В составе делегации также сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. "Спецпоезд с уважаемым высшим руководителем при горячих проводах кадров партии, правительства, силовых ведомств во второй половине 23-го дня отправился с Пхеньянского вокзала", — отмечается в сообщении. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27-28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.