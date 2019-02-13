При этом он заявил, что США "приветствуют приверженность украинских властей выполнению минских соглашений".

12 февраля 2015 года в Минске был подписан документ под названием Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Он призван был стать дорожной картой мирного урегулирования в Донбассе, так как предусматривал решение не только вопросов безопасности, но и создавал рамки политического процесса с предоставлением региону особого статуса самоуправления в составе Украины. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, поскольку украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.