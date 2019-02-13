США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока украинские власти не получат под свой контроль Донбасс и Крым. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.
"Санкции, введенные США в связи с ситуацией в Донбассе, будут действовать вплоть до полного выполнения Россией минских договоренностей, — заявил он. — Наши санкции в связи с аннексией Крыма также будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен под украинский контроль".
При этом он заявил, что США "приветствуют приверженность украинских властей выполнению минских соглашений".
12 февраля 2015 года в Минске был подписан документ под названием Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Он призван был стать дорожной картой мирного урегулирования в Донбассе, так как предусматривал решение не только вопросов безопасности, но и создавал рамки политического процесса с предоставлением региону особого статуса самоуправления в составе Украины. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, поскольку украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.