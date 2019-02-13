Замглавы МИД Британии рассказал о сотрудничестве Лондона и Москвы

Единственной программой сотрудничества Великобритании России в настоящее время остается перекрестный Год музыки, заявил замглавы британского МИД Тарик Ахмад.

В рамках Года музыки в Британии и России в 2019 году запланированы концерты, а также проведение образовательных лекций и семинаров.

"Единственный совместный проект между правительствами двух стран — это перекрестный год музыки, который подготовил Британский совет. Российское правительство не является партнером ни в каком другом проекте", — говорится в письменном ответе Ахмада на парламентский запрос члена палаты лордов Джона Андерсона, который интересовался, в каких сферах сотрудничают две страны.