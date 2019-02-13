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Замглавы МИД Британии рассказал о сотрудничестве Лондона и Москвы 

РИА Новости 22 часа назад
Единственной программой сотрудничества Великобритании и России в настоящее время остается перекрестный Год музыки, заявил замглавы британского МИД Тарик Ахмад.
В рамках Года музыки в Британии и России в 2019 году запланированы концерты, а также проведение образовательных лекций и семинаров.
"Единственный совместный проект между правительствами двух стран — это перекрестный год музыки, который подготовил Британский совет. Российское правительство не является партнером ни в каком другом проекте", — говорится в письменном ответе Ахмада на парламентский запрос члена палаты лордов Джона Андерсона, который интересовался, в каких сферах сотрудничают две страны.
Отношения Британии и России резко обострились после ЧП с Солсбери, где 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эти события спровоцировали крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Инцидент в Солсбери стал причиной взаимной высылки британских и российских дипломатов.
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В мире , Видео , Политика , Сергей Скрипаль , Джон Андерсон , Сергей Лавров , МИД , ГРУ , Правительство РФ , Москва , Великобритания
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