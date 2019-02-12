В Японии прошел фестиваль обнаженных мужчин. Традиция отмечать Хадака-мацури (праздник «обнаженных») возникла в Стране восходящего солнца в XVI веке. В праздновании принимают участие тысячи мужчин в разных уголках страны. Участники фестиваля в набедренных повязках выходят на улицу для проведения ритуала очищения, который сопровождается купанием в ледяной воде, поединками и забегом вокруг храма. Считается, что после этого им будет сопутствовать удача. Подобные мероприятия проходят в Японии раз в год, зимой или летом. Самым известным местом празднования является храм Сайдай-дзи, расположенный в городе Окаяма, где и появился обычай отмечать Хадака-мацури.