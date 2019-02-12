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Трамп заявил о стремлении США заключить «хорошую» сделку с Китаем 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца марта не планирует встреч с лидером КНР Си Цзиньпином, однако эта встреча произойдет, когда Трамп почувствует, что две страны близки к торговой сделке.
"Не в данный момент", — ответил Трамп журналистам на вопрос, планирует ли он встречу с Си Цзиньпином до конца марта. Он добавил, что встреча состоится "когда-нибудь, обязательно", и это произойдет, когда Трамп почувствует, что близок сделке. "Мы хотим хорошую сделку с Китаем", — подчеркнул Трамп.
Он также не исключил, что сроки сделки могут отодвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению. Однако лучше не выходить за ранее намеченные сроки, подчеркнул Трамп.
В конце ноября Трамп отложил до 1 марта повышения американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению. После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры соглашения. Однако в четверг телеканал CNBC сообщил, что эта встреча вряд ли состоится до дедлайна 1 марта.
Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а его советник по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем". Китайские СМИ также сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.
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Комментарии
В мире , США , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Китай
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