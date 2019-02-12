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В Британии утвердили закон по противостоянию «враждебным» странам 

RT на русском + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Проект, который расширяет полномочия правоохранительных органов Великобритании в противостоянии враждебной деятельности со стороны иностранных государств, получил санкцию королевы Елизаветы II и стал законом.
Как сообщает пресс-служба МВД Соединённого Королевства, нормативно-правовой акт получил название Закон по противодействию терроризму и безопасности на границе.
В частности, он даёт британским пограничникам более широкие полномочия по задержанию и допросу лиц, которые подозреваются в причастности к иностранной враждебной деятельности.
«Террористы и враждебные государства продолжают оставаться угрозой для нашей национальной безопасности. Теракты 2017 года и применение Россией химического оружия на нашей территории подчёркивают опасности, с которыми мы сталкиваемся», — заявил министр внутренних дел Саджид Джавид.
Ранее Совет ЕС ввёл первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.
В марте 2018 года в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
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В мире , Европа , Елизавета II , Сергей Скрипаль , ГРУ , Совет Европы , МВД , Великобритания
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