В Британии утвердили закон по противостоянию «враждебным» странам

Проект, который расширяет полномочия правоохранительных органов Великобритании в противостоянии враждебной деятельности со стороны иностранных государств, получил санкцию королевы Елизаветы II и стал законом.

Как сообщает пресс-служба МВД Соединённого Королевства, нормативно-правовой акт получил название Закон по противодействию терроризму и безопасности на границе.

В частности, он даёт британским пограничникам более широкие полномочия по задержанию и допросу лиц, которые подозреваются в причастности к иностранной враждебной деятельности.

«Террористы и враждебные государства продолжают оставаться угрозой для нашей национальной безопасности. Теракты 2017 года и применение Россией химического оружия на нашей территории подчёркивают опасности, с которыми мы сталкиваемся», — заявил министр внутренних дел Саджид Джавид.

Ранее Совет ЕС ввёл первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.