Обнажившаяся преподавательница повторила трюк

Британская экономистка Виктория Бейтман в очередной раз публично обнажилась в знак протеста против брексита. На этот раз в эфире шоу «Доброе утро, Британия» на канале ITV. Отрывок с Бейтман был опубликован в официальном твиттере передачи.
Впервые Виктория Бейтман, специализирующаяся в макроэкономике и экономической истории Великобритании, разделась, протестуя против выхода страны из Евросоюза, в 2016 году в стенах Кембриджского университета, в котором преподавала.
Meet Dr Victoria Bateman: Cambridge academic and naked Brexit protester.
She wants to 'expose' the truth about Brexit, arguing it's 'the emperor's new clothes'. pic.twitter.com/SwnFEvGzLs— Good Morning Britain (@GMB) 12 февраля 2019 г.
В середине января 2019-го Бейтман появилась голой в видеоэфире радиостанции BBC Radio 4, несколько дней назад повторила акцию в эфире ITV.
«Ключевой посыл, который я хочу донести, состоит в том, что брексит это — "новое платье короля"», — объяснила она.
Одноименная сказка писателя Ханса Кристиана Андерсена рассказывает историю короля, который захотел иметь платье, которое не видят глупцы. Двое мошенников «сшили» ему такое, а придворные, не видя несуществующего платья, но боясь прослыть глупцами, говорили королю, что видят.
«В британской экономике много-много проблем сейчас — нехватка домов, зарплаты не растут, — но ЕС — не причина этих проблем. Так каким образом выход оттуда поможет нам?» — задалась вопросом Бейтман.