Обнажившаяся преподавательница повторила трюк

Британская экономистка обнажилась против брексита

Британская экономистка Виктория Бейтман в очередной раз публично обнажилась в знак протеста против брексита. На этот раз в эфире шоу «Доброе утро, Британия» на канале ITV. Отрывок с Бейтман был опубликован в официальном твиттере передачи.

Впервые Виктория Бейтман, специализирующаяся в макроэкономике и экономической истории Великобритании , разделась, протестуя против выхода страны из Евросоюза , в 2016 году в стенах Кембриджского университета, в котором преподавала.

Meet Dr Victoria Bateman: Cambridge academic and naked Brexit protester.



She wants to 'expose' the truth about Brexit, arguing it's 'the emperor's new clothes'. pic.twitter.com/SwnFEvGzLs— Good Morning Britain (@GMB) 12 февраля 2019 г.

В середине января 2019-го Бейтман появилась голой в видеоэфире радиостанции BBC Radio 4, несколько дней назад повторила акцию в эфире ITV.

«Ключевой посыл, который я хочу донести, состоит в том, что брексит это — "новое платье короля"», — объяснила она.

Одноименная сказка писателя Ханса Кристиана Андерсена рассказывает историю короля, который захотел иметь платье, которое не видят глупцы. Двое мошенников «сшили» ему такое, а придворные, не видя несуществующего платья, но боясь прослыть глупцами, говорили королю, что видят.