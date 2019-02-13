Обнажившаяся преподавательница повторила трюк

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Британская экономистка обнажилась против брексита 

Рамблер + ещё 1 18 часов назад
Британская экономистка Виктория Бейтман в очередной раз публично обнажилась в знак протеста против брексита. На этот раз в эфире шоу «Доброе утро, Британия» на канале ITV. Отрывок с Бейтман был опубликован в официальном твиттере передачи.
Впервые Виктория Бейтман, специализирующаяся в макроэкономике и экономической истории Великобритании, разделась, протестуя против выхода страны из Евросоюза, в 2016 году в стенах Кембриджского университета, в котором преподавала.
В середине января 2019-го Бейтман появилась голой в видеоэфире радиостанции BBC Radio 4, несколько дней назад повторила акцию в эфире ITV.
«Ключевой посыл, который я хочу донести, состоит в том, что брексит это — "новое платье короля"», — объяснила она.
Одноименная сказка писателя Ханса Кристиана Андерсена рассказывает историю короля, который захотел иметь платье, которое не видят глупцы. Двое мошенников «сшили» ему такое, а придворные, не видя несуществующего платья, но боясь прослыть глупцами, говорили королю, что видят.
«В британской экономике много-много проблем сейчас — нехватка домов, зарплаты не растут, — но ЕС — не причина этих проблем. Так каким образом выход оттуда поможет нам?» — задалась вопросом Бейтман.
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В мире , Видео , ЕС , Великобритания
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