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Главные события вторника 

Рамблер 12 февраля 2019

Власти объяснили падение доходов россиян

В Минэкономразвития заявили, что в 2018 году реальные располагаемые доходы россиян продемонстрировали снижение из-за обедневших обеспеченных граждан.

Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане

Пенсионный фонд России сообщил о мошенническом характере существующих в интернете якобы своих «неофициальных сайтов», где под видом консультаций граждан обманом лишают денег.

Абэ рассказал о секретных записях переговоров с Путиным

Японский МИД имеет сделанные переводчиком записи переговоров лидеров России и Японии о мирном договоре в формате "один на один", однако они засекречены на длительное время.

Путин обратился к судьям

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам ежегодного семинара-совещания судей.

Шойгу рассказал, к какой войне готовиться генералам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с руководящим составом армии и флота рассказал, как изменился характер вооружённой борьбы, отражая требования современности, сообщает «Московский комсомолец».

Опубликовано видео обрушения трапа с пассажирами

В социальных сетях появилось видео с падением пассажиров с трапа во время посадки в самолет "Уральских авиалиний" в аэропорту Барнаула.

Умер легендарный "Черный майор"

«Черный майор» Борис Керимбаев скончался в Казахстане на 72 году жизни, сообщает пресс-служба местного Минобороны.

Раскрыта истинная цель торпед "Судного дня"

Старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис заявил, что российский подводный беспилотник «Посейдон» призван сдерживать США от защиты членов НАТО и в целом создан для разрушения альянса.

Друзю выдвинули неожиданное обвинение

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь попытался подкупить главного редактора шоу «Кто хочет стать миллионером» Илью Бера.
Комментарии32
В мире , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , Пенсионный фонд РФ , Уральские авиалинии , Минэкономразвития , НАТО , РИА Новости , Московский комсомолец
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