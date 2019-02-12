Власти объяснили падение доходов россиян
В Минэкономразвития заявили, что в 2018 году реальные располагаемые доходы россиян продемонстрировали снижение из-за обедневших обеспеченных граждан.
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Пенсионный фонд России сообщил о мошенническом характере существующих в интернете якобы своих «неофициальных сайтов», где под видом консультаций граждан обманом лишают денег.
Абэ рассказал о секретных записях переговоров с Путиным
Японский МИД имеет сделанные переводчиком записи переговоров лидеров России и Японии о мирном договоре в формате "один на один", однако они засекречены на длительное время.
Путин обратился к судьям
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам ежегодного семинара-совещания судей.
Шойгу рассказал, к какой войне готовиться генералам
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с руководящим составом армии и флота рассказал, как изменился характер вооружённой борьбы, отражая требования современности, сообщает «Московский комсомолец».
Опубликовано видео обрушения трапа с пассажирами
В социальных сетях появилось видео с падением пассажиров с трапа во время посадки в самолет "Уральских авиалиний" в аэропорту Барнаула.
Умер легендарный "Черный майор"
«Черный майор» Борис Керимбаев скончался в Казахстане на 72 году жизни, сообщает пресс-служба местного Минобороны.
Раскрыта истинная цель торпед "Судного дня"
Старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис заявил, что российский подводный беспилотник «Посейдон» призван сдерживать США от защиты членов НАТО и в целом создан для разрушения альянса.
Друзю выдвинули неожиданное обвинение
Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь попытался подкупить главного редактора шоу «Кто хочет стать миллионером» Илью Бера.