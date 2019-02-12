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США пригрозили ведущим бизнес с Венесуэлой странам 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может негативно отреагировать на бизнес, который другие страны ведут с Венесуэлой в условиях введенных против нее санкций.
«Страны и компании, которые поддерживают разграбление венесуэльских ресурсов Николасом Мадуро, не будут забыты. Соединенные Штаты и впредь будут использовать все свои силы для сохранения активов венесуэльского народа, и мы призываем все страны работать вместе во имя этой цели», — написал Болтон в Twitter.
Он прикрепил к своей записи ссылку на статью Bloomberg, в которой рассказывается о визите в Индию министра нефти Венесуэлы и главы компании PDVSA Мануэля Кеведо. В материале сообщается, что индийская компания Reliance Industries приобрела у Венесуэлы партию нефти, ранее предназначавшейся для американской компании.
Ранее Кеведо заявил, что Венесуэла вдвое увеличит поставки нефти в Индию, чтобы компенсировать убытки от санкций США.
В конце января министерство финансов США ввело санкции против PDVSA, заблокировав счета компании на 7 млрд долларов. PDVSA решили перенаправить нефтяной экспорт в Европу и Азию.
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В мире , США , Николас Мадуро , Джон Болтон , Казначейство США , Bloomberg , Венесуэла
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