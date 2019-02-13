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«Милые» бранятся. Польша и Норвегия добавили НАТО еще одну трещину 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: nato.int
Это как нужно было польскому консулу постараться, чтобы сдержанные норвежцы обвинили его в "поведении, несовместимым с ролью и статусом дипломата". Но сумел. Оно, конечно, "милые бранятся — только тешатся". Но в НАТО теперь только и делают, что тешатся.
Возможно, в глобальном смысле это всего лишь частность. Недоразумение, не больше. Подумаешь, Варшава и Осло обменялись дипломатическими демаршами. Вначале Норвегия объявила "персона нон грата" польского консула. Затем Польша ответила принципом взаимности. И вроде бы с кем не бывает. Но нашли время. Госсекретарь США Помпео как раз прибыл с гастрольным туром в Европу с программой "Как не дать России расколоть НАТО". А эти — ни дать ни взять — сами раскололись без всякой России.
Пусть не до такой степени, как Франция с Италией. Париж и вовсе отозвал своего посла. Но он хотя бы из-за "желтых жилетов", с которыми вице-премьер Италии Ди Майо с удовольствием встречался в Париже. Стало быть, косвенно все равно из-за Москвы. По крайней мере, если верить Макрону. Тот уверяет, что и к "жж" она приложила руку. Но к разборкам Польши с Норвегией ее ну никак не пришьешь. Там всему виной банальное хамство и пренебрежение гостеприимством. Это как нужно было Славомиру Ковальскому постараться, чтобы по-северному сдержанный на эмоции Осло обвинил его в "поведении, несовместимом с ролью и статусом дипломата", если это — не шпионаж.
Все дело в том, что на него "неоднократно поступали жалобы, касающиеся публичных угроз и частичного насилия, применяемого им в отношении сотрудников". При этом он отказался выполнять распоряжения полицейских. То есть если и в его поступках необходимо найти чей-то потусторонний след, то, скорее всего, он будет американским. Варшава же возомнила себя любимой европейской женой Вашингтона, с чем тот и не спорит. Она ему и форпост, и покупатель — хоть сжиженного газа, хоть ракет. И два процента ВВП, и верой и правдой. Ее люди поэтому вполне естественно считают, что могут позволить себе высокомерие по отношению к союзникам попроще.
Потому что "да кто они такие, чтобы спорить с лучшими партнерами США, единственными в своем роде". В польском МИДе, впрочем, использовали более дипломатичное выражение. "Консул Славомир Ковальский очень хорошо выполнял свои обязанности, его действия были направлены на защиту интересов поляков, проживающих в Норвегии". Что, кстати, совсем не исключает того, что эти действия не вписывались в законы Норвегии.
Оно, конечно, "милые бранятся — только тешатся". Но в НАТО теперь только и делают, что "тешатся". Польша с Норвегией. Франция с Италией. Греция с Турцией. Турция с Германией. Турция и Германия — каждая по-своему — с США. Австрия и вовсе не в НАТО. Швеция, правда, тоже. Но она старается. Опять же принцип свой системообразующий альянсу не пожалела. И в нем ведь живут одной семьей. "Шведской семьей". 29 членов. Понамешано так, что сразу и не поймешь, кто с кем и чья очередь. А поскольку в собственном соку, то и остается им, что удовлетворять свои амбиции друг перед другом.
У Майка Помпео в Будапеште не получилось. Хотел быть сверху. Но его призыв "не позволить Путину вбить клин между нами" главе МИД Петеру Сийярто оказался по боку. Обвинил Запад в лицемерии. В общем, сотрясают НАТО скандалы. Отсюда и трещины. Впрочем, может, это — не трещины, а морщины. Блоку же в апреле 70. А морщины на самом видном месте — это как-никак признак раздумий. Хотя в их случае — все-таки просто старости.
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В мире , Европа , Статьи , Петер Сийярто , МИД , НАТО , Варшава , Италия , Москва , Норвегия , Польша , США , Франция
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