«Милые» бранятся. Польша и Норвегия добавили НАТО еще одну трещину

Это как нужно было польскому консулу постараться, чтобы сдержанные норвежцы обвинили его в "поведении, несовместимым с ролью и статусом дипломата". Но сумел. Оно, конечно, "милые бранятся — только тешатся". Но в НАТО теперь только и делают, что тешатся.

Возможно, в глобальном смысле это всего лишь частность. Недоразумение, не больше. Подумаешь, Варшава и Осло обменялись дипломатическими демаршами. Вначале Норвегия объявила "персона нон грата" польского консула. Затем Польша ответила принципом взаимности. И вроде бы с кем не бывает. Но нашли время. Госсекретарь США Помпео как раз прибыл с гастрольным туром в Европу с программой "Как не дать России расколоть НАТО". А эти — ни дать ни взять — сами раскололись без всякой России.

Пусть не до такой степени, как Франция Италией . Париж и вовсе отозвал своего посла. Но он хотя бы из-за "желтых жилетов", с которыми вице-премьер Италии Ди Майо с удовольствием встречался в Париже. Стало быть, косвенно все равно из-за Москвы . По крайней мере, если верить Макрону. Тот уверяет, что и к "жж" она приложила руку. Но к разборкам Польши с Норвегией ее ну никак не пришьешь. Там всему виной банальное хамство и пренебрежение гостеприимством. Это как нужно было Славомиру Ковальскому постараться, чтобы по-северному сдержанный на эмоции Осло обвинил его в "поведении, несовместимом с ролью и статусом дипломата", если это — не шпионаж.

Все дело в том, что на него "неоднократно поступали жалобы, касающиеся публичных угроз и частичного насилия, применяемого им в отношении сотрудников". При этом он отказался выполнять распоряжения полицейских. То есть если и в его поступках необходимо найти чей-то потусторонний след, то, скорее всего, он будет американским. Варшава же возомнила себя любимой европейской женой Вашингтона, с чем тот и не спорит. Она ему и форпост, и покупатель — хоть сжиженного газа, хоть ракет. И два процента ВВП, и верой и правдой. Ее люди поэтому вполне естественно считают, что могут позволить себе высокомерие по отношению к союзникам попроще.

Потому что "да кто они такие, чтобы спорить с лучшими партнерами США, единственными в своем роде". В польском МИДе , впрочем, использовали более дипломатичное выражение. "Консул Славомир Ковальский очень хорошо выполнял свои обязанности, его действия были направлены на защиту интересов поляков, проживающих в Норвегии". Что, кстати, совсем не исключает того, что эти действия не вписывались в законы Норвегии.

Оно, конечно, "милые бранятся — только тешатся". Но в НАТО теперь только и делают, что "тешатся". Польша с Норвегией. Франция с Италией. Греция с Турцией. Турция с Германией. Турция и Германия — каждая по-своему — с США. Австрия и вовсе не в НАТО. Швеция, правда, тоже. Но она старается. Опять же принцип свой системообразующий альянсу не пожалела. И в нем ведь живут одной семьей. "Шведской семьей". 29 членов. Понамешано так, что сразу и не поймешь, кто с кем и чья очередь. А поскольку в собственном соку, то и остается им, что удовлетворять свои амбиции друг перед другом.