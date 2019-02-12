Зачем Порошенко собрался в Кишинев и почему с ним не хочет встречаться молдавский коллега Додон

Петра Порошенко в Официальный визит президента Украины Кишинев запланирован на 13 февраля. Об этом сообщил в эфире одной из телепередач его молдавский коллега Игорь Додон. На этом ровное течение протокольной мысли заканчивается, поскольку личной встречи между главами двух государств не предусмотрено

Президент Молдавии Додон , конечно, выкрутился довольно изысканно, говоря на тему невозможности встречи с Порошенко.

«Испытываю такую личную неприязнь, что кушать не могу»

«Насколько мне известно, господин Порошенко — кандидат на президентских выборах на Украине, и я считаю, что встречаться с ним будет неправильно. Если встретимся с ним, завтра появится другой кандидат, который скажет, что хочет поехать в Молдову и встретиться с президентом. Поэтому не будем вмешиваться в борьбу в соседнем государстве», — рассказал Додон.

Кроме того, советники молдавского президента напомнили, что 8 февраля ЦИК вынес предупреждение Партии социалистов за использование в предвыборной кампании административного ресурса Игоря Додона (он совсем еще недавно возглавлял это формирование). Заговорили даже о возможности их снятия с выборов, в случае если подобное повторится.

Но, скорее всего, реакция ЦИКа стала для Додона палочкой-выручалочкой, эдаким поводом, чтобы не пересекаться с главой украинского государства на молдавской земле. Думается, что в любом другом случае подобный демарш был бы расценен сторонами неоднозначно, но не в нашей истории.

Дело в том, что на протяжении более чем двух лет президентства Игоря Додона у него наверняка было немало шансов встретиться с Порошенко. Но ни одной встречи не состоялось, что, согласитесь, весьма странно для глав соседних государств.

По мнению политологов, истинная причина того, что президенты никак не встретятся, лежит в пророссийской позиции Игоря Додона. Его частые визиты в Москву и встречи с Владимиром Путиным не могут не раздражать Петра Порошенко. Но, конечно, большой и светлой любви не способствует и позиция молдавского лидера по Крыму.

«Крым де-факто российский, де-юре — непризнанный, а Приднестровье остается и будет молдавским», — заявил он еще в 2016 году, сразу после избрания президентом.

Кстати, не раз Додон высказывался и по конфликту на востоке Украины, призывая остановить кровопролитие. Как это, например, удалось сделать почти 30 лет назад в Приднестровье во многом благодаря России и ее миротворческой роли в переговорном процессе.

Ну а теперь посудите сами: о чем в этом случае говорить двум президентам? Тем более что один из них — уходящий.

«Вечер в хату, молдаване»

Но, конечно, Петр Порошенко, которому «не назначено» встречи с президентом Молдавии, особо огорчаться не будет. Сейчас, когда на Украине вовсю идет предвыборная кампания, Порошенко меньше всего хочется бесед с непредсказуемым исходом. Другое дело — правительство Молдавии.

«У нас прекрасные межправительственные отношения с Молдавией», — под таким девизом украинский лидер мчится в Кишинев.

На деле это означает, что все инициативы Порошенко будут встречены властями Молдавии с глубочайшем одобрением. Возможны даже долгие и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.

Что это может быть? Скорее всего, подписание итогового документа, касающегося восстановления территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии — Меморандум об этом был согласован в декабре 2018 года. По прибытии в Киев это можно будет всячески пиарить.

На этом же Меморандуме попытается заработать очки и правительство Молдавии накануне парламентских выборов (они пройдут уже совсем скоро — 24 февраля). Не зря недавно министр обороны Украины Степан Полторак заявлял буквально следующее:

«Мы придерживаемся четкой позиции, которая основана на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. Приднестровье является неотъемлемой частью Молдовы. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь в восстановлении территориальной целостности Молдовы и поддерживать ее в дальнейшем».

Это было сказано им на встрече с молдавским коллегой Еудженом Стурзой.

По улицам Петра водили

Явление Порошенко молдавскому народу весьма кстати для властей Молдавии еще и потому, что в страну перестали приезжать политические «тяжеловесы» (речь не о килограммах или центнерах). В Кишиневе не скрывают, что в данный момент страну кидает из стороны в сторону настолько сильно, что она растеряла всех былых союзников.

Из «истории успеха» для Евросоюза она превратилась практически в изгоя — не зря в ЕС заморозили кредит для Молдавии в миллионы долларов.

Далеко не партнерские отношения у Молдавии сейчас и с Россией. В стране так яростно борются с «российской пропагандой», что до смешного доходит: эту «битву» возглавили те, кто в 2009 году пытался совершить, по сути, государственный переворот.

Так что визит Порошенко — это, скорее, попытка взболтнуть местное политическое мелководье, придав встречам побольше пафоса. Для обоюдного пиара — то, что надо.