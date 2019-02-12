Официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Кишинев запланирован на 13 февраля. Об этом сообщил в эфире одной из телепередач его молдавский коллега Игорь Додон. На этом ровное течение протокольной мысли заканчивается, поскольку личной встречи между главами двух государств не предусмотрено
Президент Молдавии Додон, конечно, выкрутился довольно изысканно, говоря на тему невозможности встречи с Порошенко.
«Испытываю такую личную неприязнь, что кушать не могу»
«Насколько мне известно, господин Порошенко — кандидат на президентских выборах на Украине, и я считаю, что встречаться с ним будет неправильно. Если встретимся с ним, завтра появится другой кандидат, который скажет, что хочет поехать в Молдову и встретиться с президентом. Поэтому не будем вмешиваться в борьбу в соседнем государстве», — рассказал Додон.
Кроме того, советники молдавского президента напомнили, что 8 февраля ЦИК вынес предупреждение Партии социалистов за использование в предвыборной кампании административного ресурса Игоря Додона (он совсем еще недавно возглавлял это формирование). Заговорили даже о возможности их снятия с выборов, в случае если подобное повторится.
Но, скорее всего, реакция ЦИКа стала для Додона палочкой-выручалочкой, эдаким поводом, чтобы не пересекаться с главой украинского государства на молдавской земле. Думается, что в любом другом случае подобный демарш был бы расценен сторонами неоднозначно, но не в нашей истории.
Дело в том, что на протяжении более чем двух лет президентства Игоря Додона у него наверняка было немало шансов встретиться с Порошенко. Но ни одной встречи не состоялось, что, согласитесь, весьма странно для глав соседних государств.
По мнению политологов, истинная причина того, что президенты никак не встретятся, лежит в пророссийской позиции Игоря Додона. Его частые визиты в Москву и встречи с Владимиром Путиным не могут не раздражать Петра Порошенко. Но, конечно, большой и светлой любви не способствует и позиция молдавского лидера по Крыму.
«Крым де-факто российский, де-юре — непризнанный, а Приднестровье остается и будет молдавским», — заявил он еще в 2016 году, сразу после избрания президентом.
Кстати, не раз Додон высказывался и по конфликту на востоке Украины, призывая остановить кровопролитие. Как это, например, удалось сделать почти 30 лет назад в Приднестровье во многом благодаря России и ее миротворческой роли в переговорном процессе.
Ну а теперь посудите сами: о чем в этом случае говорить двум президентам? Тем более что один из них — уходящий.
«Вечер в хату, молдаване»
Но, конечно, Петр Порошенко, которому «не назначено» встречи с президентом Молдавии, особо огорчаться не будет. Сейчас, когда на Украине вовсю идет предвыборная кампания, Порошенко меньше всего хочется бесед с непредсказуемым исходом. Другое дело — правительство Молдавии.
«У нас прекрасные межправительственные отношения с Молдавией», — под таким девизом украинский лидер мчится в Кишинев.
На деле это означает, что все инициативы Порошенко будут встречены властями Молдавии с глубочайшем одобрением. Возможны даже долгие и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.
Что это может быть? Скорее всего, подписание итогового документа, касающегося восстановления территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии — Меморандум об этом был согласован в декабре 2018 года. По прибытии в Киев это можно будет всячески пиарить.
На этом же Меморандуме попытается заработать очки и правительство Молдавии накануне парламентских выборов (они пройдут уже совсем скоро — 24 февраля). Не зря недавно министр обороны Украины Степан Полторак заявлял буквально следующее:
«Мы придерживаемся четкой позиции, которая основана на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. Приднестровье является неотъемлемой частью Молдовы. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь в восстановлении территориальной целостности Молдовы и поддерживать ее в дальнейшем».
Это было сказано им на встрече с молдавским коллегой Еудженом Стурзой.
По улицам Петра водили
Явление Порошенко молдавскому народу весьма кстати для властей Молдавии еще и потому, что в страну перестали приезжать политические «тяжеловесы» (речь не о килограммах или центнерах). В Кишиневе не скрывают, что в данный момент страну кидает из стороны в сторону настолько сильно, что она растеряла всех былых союзников.
Из «истории успеха» для Евросоюза она превратилась практически в изгоя — не зря в ЕС заморозили кредит для Молдавии в миллионы долларов.
Далеко не партнерские отношения у Молдавии сейчас и с Россией. В стране так яростно борются с «российской пропагандой», что до смешного доходит: эту «битву» возглавили те, кто в 2009 году пытался совершить, по сути, государственный переворот.
Так что визит Порошенко — это, скорее, попытка взболтнуть местное политическое мелководье, придав встречам побольше пафоса. Для обоюдного пиара — то, что надо.