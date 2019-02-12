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Мадуро заявил о захвате власти в США ку-клукс-клановцами 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Власть в США захватило радикальное крыло белых экстремистов из «Ку-клукс-клана», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Он (президент США Дональд Трамп) открытый (сторонник превосходства белой расы). Он способствовал фашистским и неофашистским тенденциям и неонацизму внутри США, в Европе и Латинской Америке», — передает слова Мадуро «Интерфакс».
Ранее Мадуро также назвал «безумием» слова Трампа о возможном военном решении конфликта в Венесуэле и отказался от предложения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку. Тогда же президент Венесуэлы заявил, что в Белом доме испытывают презрение ко всему миру.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Джон Болтон , Дональд Трамп , Интерфакс , Венесуэла , США
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