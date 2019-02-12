Должностные лица за два года не указали в своих декларациях около $230 млн, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По данным ведомства, в сфере финансового контроля за данный период составлены 273 обоснованных вывода. Среди них 99 относятся к декларированию недостоверных сведений, ещё 5 — к незаконному обогащению, 169 — к умышленному непредставлению деклараций.
В суд направлено 356 протоколов об административных правонарушениях.
Как писал News.ru, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что действующая на Украине власть не думает ни о чём, кроме воровства, и ведёт страну к уничтожению.