Должностные лица Украины скрыли миллионы доходов

Должностные лица за два года не указали в своих декларациях около $230 млн, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины

По данным ведомства, в сфере финансового контроля за данный период составлены 273 обоснованных вывода. Среди них 99 относятся к декларированию недостоверных сведений, ещё 5 — к незаконному обогащению, 169 — к умышленному непредставлению деклараций.

В суд направлено 356 протоколов об административных правонарушениях.