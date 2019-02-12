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Должностные лица Украины скрыли миллионы доходов 

News.ru 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Должностные лица за два года не указали в своих декларациях около $230 млн, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По данным ведомства, в сфере финансового контроля за данный период составлены 273 обоснованных вывода. Среди них 99 относятся к декларированию недостоверных сведений, ещё 5 — к незаконному обогащению, 169 — к умышленному непредставлению деклараций.
В суд направлено 356 протоколов об административных правонарушениях.
Как писал News.ru, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что действующая на Украине власть не думает ни о чём, кроме воровства, и ведёт страну к уничтожению.
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В мире , Украина , Вадим Рабинович , Верховная Рада
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