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В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Украинские снайперы прибыли в район населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам во вторник официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
"Нами установлено прибытие четырех снайперских пар в зону ответственности 25 бригады ВСУ в район населенного пункта Счастье", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции, группа прибыла с целью "проведения провокационных действий в преддверии заседания Контактной группы в Минске 13 февраля 2019 года".
"Призываем командование ООС (операции Объединенных сил, — ред.) отказаться от совершения заведомо провальных провокаций, так как любые попытки агрессии со стороны противника будут жестко пресечены", — сказал представитель оборонного ведомства республики.
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В мире , Армия , Украина , Андрей Марочко , Министерство обороны
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