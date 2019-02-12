В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

Украинские снайперы прибыли в район населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам во вторник официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко

"Нами установлено прибытие четырех снайперских пар в зону ответственности 25 бригады ВСУ в район населенного пункта Счастье", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, группа прибыла с целью "проведения провокационных действий в преддверии заседания Контактной группы в Минске 13 февраля 2019 года".