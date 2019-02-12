Украинские снайперы прибыли в район населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам во вторник официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
"Нами установлено прибытие четырех снайперских пар в зону ответственности 25 бригады ВСУ в район населенного пункта Счастье", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции, группа прибыла с целью "проведения провокационных действий в преддверии заседания Контактной группы в Минске 13 февраля 2019 года".
"Призываем командование ООС (операции Объединенных сил, — ред.) отказаться от совершения заведомо провальных провокаций, так как любые попытки агрессии со стороны противника будут жестко пресечены", — сказал представитель оборонного ведомства республики.