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Западные журналисты обратили внимание на статью Суркова 

BFM.RU 12 февраля 2019
Статья помощника президента России Владислава Суркова «Долгое государство Путина», которую опубликовала «Независимая газета, мало освещается в международной прессе, однако публикация повлекла огромное количество комментариев западных экспертов и журналистов. Их реплики не всегда лестные, но выдающие интерес к высказываниям политика.
«Сурков вернулся! Политический выбор — это иллюзия. Путин создал новый тип государства. Российское общество доверяет «верховному правителю», а легитимность системы строится именно и только на этом доверии».
Эта цитата из Twitter экс-главы московского бюро The New York Times Эллен Барри обобщает то, что извлек из программной статьи Суркова журналистский и экспертный Twitter на Западе.
«Вижу много комментариев по Суркову — одни говорят «Видите, это доказывает нашу позицию об экспансионистской политике России», другие пишут «Сурков никто, совсем как Дугин». Каков ваш вердикт?» — запускает дискуссию франко-американский политтехнолог Эван О’Коннел.
Вторая версия более популярна, возможно, просто из-за неприязни к помощнику Путина. Как выражается экс-обозреватель BBC и блогер Леонид Рагозин, «публикация даст западным экспертам материал для дискуссий на годы вперед, но есть одна проблема: Сурков тролль и не стоит его кормить». По мнению журналиста, в аргументации Суркова зияет дыра: если идея российского государства основана на доверии к лидеру, как это сочетается с рекордным падением доверия россиян к власти?
Ему вторит Максим Эдвардс, экс-редактор Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, известного по «Панамскому досье». Журналист считает, что Сурков обожает видеть в западных изданиях заголовки вроде «Познакомьтесь с человеком, который стал мозгом Путина», хотя на самом деле его публикации — всего лишь троллинг.
Короткий и болезненный выпад в сторону российского политтехнолога делает и московский корреспондент The Financial Times Макс Сэддон.
Цитата: «Помните, когда в 2011 году Сурков звучал свежо и рискованно?»
Однако одними ядовитыми выпадами дискуссия не ограничивается. Неожиданно серьезно к публикации Суркова отнесся экс-посол США в России и профессор Стэнфорда Майкл Макфол. Дипломат приводит самую популярную цитату из статьи — о том, что Россия «вмешивается в мозг» западного общества, и там не знают, «что делать с собственным измененным сознанием». По мнению Макфола, Суркова следует поблагодарить за откровенность, а все остальные должны быть «до смерти напуганы» таким заявлением.
С заявлением о влиянии России соглашается писатель и нейробиолог Брайан Уильям Джонс: «Страшно, что Сурков не ошибается. Россия меняет прошивку Америки».
Отступая в сторону от противостояния тех, кто насмехается над Сурковым, и тех, кто дрожит от ужаса при мысли о нем, третью позицию заявляет директор Института России Королевского колледжа в Лондоне Сэм Грин. «Прежде чем публиковать заголовки вроде „Мозг Путина считает, что россияне были бы рады монархии“, следует помнить следующее: Сурков играет с вами. Он этим всегда занимается. Вы что, думаете, что человек, который считает политику сплошным обманом зрения, внезапно решил рассказать всю правду? Его профессия — заставлять людей говорить о чем угодно, но не о реальности. Так что вместо того, чтобы обсуждать тяжелые политические решения, которые предстоит принять Кремлю (например, как обосновать затраты на инфраструктуру, а не на соцполитику), мы можем целыми днями или неделями разглагольствовать о политической системе России», — подчеркивает он.
В России также широко обсуждают статью политика. В частности, высказался и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который посвятил ей стихотворение:
Не читали вы Суркова Владислава? Как писатель многим фору даст, И хотя за ним дурная слава, Выдающийся, по-моему, фантаст.
В будущее зрит, как ты в тарелку, Видя перспективы путинизму. Ну, а ты, товарищ, мыслишь мелко, Через обывательскую призму.
Стиль большой не видишь, дурачина, За неубранным сугробом снега. Ищешь все в чиновниках причины, Выше государства ставя эго.
Прочитай, бюджетник, и пойми ты, Мы же СМЫСЛЫ производим паче, А вокруг враги и их наймиты, Нам мешают выполнять задачи.
В Кремле статью Суркова назвали «весьма содержательной и глубокой», однако отметили, что это «личное мировоззрение» помощника президента. Ранее американский журнал Foreign Policy В январе 2019 года журнал Foreign Policy включил Суркова в список 100 самых влиятельных мыслителей мира.
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В мире , Видео , Политика , Владислав Сурков , Сэм Грин , Сергей Шнуров , Брайан Джонс , Foreign Policy , Financial Times , Независимая газета
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