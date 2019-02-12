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Лукашенко назвал «виновных» в трагедии в Столбцах 

Рамблер + ещё 6 12 февраля 2019
Бардак и чиновники виноваты в инциденте в школе города Столбцы. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Накануне один старшеклассник убил ножом другого, а также учителя, и ранил еще двоих учеников школы №2 в Столбцах.
«Все мы виноваты», — подвел Лукашенко итог суток анализа ситуации, назначая сегодня своих помощников и глав местных исполнительных и распорядительных органов.
При этом глава государства отметил, что прежде всего и «на всю катушку» спрашивать за «полный бардак» в школах и ненаведение порядка следует с председателя райисполкома и министра образования.
Лукашенко подчеркнул, что «железная дисциплина должна быть», «надо сохранить стабильность», «главная ценность — это человеческая жизнь», а «школа — святое место».
«Как в церковь надо идти в школу», — призвал он.
В мире , Видео , Александр Лукашенко
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