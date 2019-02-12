Лукашенко назвал «виновных» в трагедии в Столбцах

Александр Лукашенко. Бардак и чиновники виноваты в инциденте в школе города Столбцы. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии

Накануне один старшеклассник убил ножом другого, а также учителя, и ранил еще двоих учеников школы №2 в Столбцах.

«Все мы виноваты», — подвел Лукашенко итог суток анализа ситуации, назначая сегодня своих помощников и глав местных исполнительных и распорядительных органов.

При этом глава государства отметил, что прежде всего и «на всю катушку» спрашивать за «полный бардак» в школах и ненаведение порядка следует с председателя райисполкома и министра образования.

Лукашенко подчеркнул, что «железная дисциплина должна быть», «надо сохранить стабильность», «главная ценность — это человеческая жизнь», а «школа — святое место».