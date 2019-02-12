Bloomberg: США откалибруют политику в отношении Венгрии

Госсекретарь США нанес первый с 2011 года визит в Венгрию. Как отмечает агентство, Помпео предупредил об опасности вовлечения Будапешта в российскую орбиту. Кроме того, он призвал Венгрию не допустить создания Китаем "плацдарма", который мог бы поставить страну в зависимое положение "экономически и политически".

По словам Госсекретаря, США будут бороться за "позитивное влияние" во всей Восточной Европе. Именно в этом регионе образовался вакуум из-за отсутствия США, сказал Помпео. Тем не менее, он заверил, что и критика США в адрес Венгрии по некоторым вопросам остается.

Послание Помпео нашло отклик в Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан рассматривает Москву скорее как экономического партнера, нежели угрозу безопасности, в отличие от многих региональных соседей, говорится в материале.