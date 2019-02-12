Соединенные Штаты пообещали бороться за восстановление влияния на восточном фланге НАТО, в том числе в Венгрии, Словакии и Польше, рассказал Госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Госсекретарь США нанес первый с 2011 года визит в Венгрию. Как отмечает агентство, Помпео предупредил об опасности вовлечения Будапешта в российскую орбиту. Кроме того, он призвал Венгрию не допустить создания Китаем "плацдарма", который мог бы поставить страну в зависимое положение "экономически и политически".
По словам Госсекретаря, США будут бороться за "позитивное влияние" во всей Восточной Европе. Именно в этом регионе образовался вакуум из-за отсутствия США, сказал Помпео. Тем не менее, он заверил, что и критика США в адрес Венгрии по некоторым вопросам остается.
Послание Помпео нашло отклик в Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан рассматривает Москву скорее как экономического партнера, нежели угрозу безопасности, в отличие от многих региональных соседей, говорится в материале.
Венгерский лидер пообещал расширять связи как с Москвой, так и с Пекином, сохраняя при этом позиции страны в Европейском союзе и НАТО.