Саакашвили предрек конец Украины в случае победы Порошенко

По словам Саакашвили, если не поменять Порошенко на кого-то другого, "украинское государство просто прекратит свое существование".

Он выразил мнение, что в случае победы Порошенко Украина может распасться на много частей.

Он также заявил, что "у всех кандидатов есть свои проблемы".

По его словам, грядущие выборы в стране станут для Украины "вопросом жизни и смерти".