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Саакашвили предрек конец Украины в случае победы Порошенко 

Газета.Ru + ещё 5 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили считает, что победа нынешнего президента Украины Петра Порошенко приведет к краху страны. Об этом он заявил в интервью DW.
По словам Саакашвили, если не поменять Порошенко на кого-то другого, "украинское государство просто прекратит свое существование".
Он выразил мнение, что в случае победы Порошенко Украина может распасться на много частей.
Он также заявил, что "у всех кандидатов есть свои проблемы".
По его словам, грядущие выборы в стране станут для Украины "вопросом жизни и смерти".
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В мире , Социология , Украина , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Грузия
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