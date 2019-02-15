Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что победа украинского лидера Петра Порошенко на новых президентских выборах может закончиться тем, что "страну растащат как лоскутное одеяло", передает РИА "Новости".
Мураев считает, война в стране все еще продолжается.
"Девять миллионов работоспособного населения проголосовала ногами, экономика в глубоком пике, мы поссорились со всеми соседями. Еще пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное", — добавил Мураев.
По его словам, Порошенко делает все, чтобы "разбудить большой пожар".
" [Он] разделяет нас по истории, языку, а теперь еще и вере", — отметил Мураев.
Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, как Порошенко может победить на выборах.
Газета.Ru: последние новости
Мэй намерена продолжить переговоры по Brexit после новой неудачи Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже на Россию МИД России приветствовал позицию латиноамериканских стран по Венесуэле
В мире , Украина , Петр Порошенко , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , Верховная Рада , РИА Новости
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение