На Украине рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах

Мураев считает, война в стране все еще продолжается.

"Девять миллионов работоспособного населения проголосовала ногами, экономика в глубоком пике, мы поссорились со всеми соседями. Еще пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное", — добавил Мураев.

По его словам, Порошенко делает все, чтобы "разбудить большой пожар".