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Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию 

РИА Новости + ещё 22 12 февраля 2019
Фото: © REUTERS / Ognen Teofilovski
Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу, страна сменила название, сообщили замглавы МИД Греции Йоргос Катрунгалос и министр иностранных дел БЮРМ Никола Димитров в своих аккаунтах в Twitter.
Они заявили о начале новой эпохи в отношениях двух стран.
"С обменом вербальными нотами вступило в силу Преспанское соглашение. Начинается новая эпоха стабильности и мира в регионе, дружбы и сотрудничества с Северной Македонией", — написал Катрунгалос.
Глава МИД Македонии также заявил о начале новых отношений двух стран.
"Мы только что обменялись заключительной вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Сегодня может быть началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и мы будем формировать наше будущее дружбы, партнерства и сотрудничества", — отметил Димитров.
Одновременно правительство БЮРМ сообщило, что в силу вступили четыре поправки к конституции, которые парламент страны одобрил 11 января. Информация об этом опубликована в официальной правительственной газете.
Это означает официальное переименование страны.
Официальная страница правительства www.vlada.mk сменила логотип страны на "Республика Северная Македония — Правительство Республики Северная Македония".
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября, однако он фактически провалился, к урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение.
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В мире , Европа , МИД , ЕС , НАТО , Греция , Македония
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