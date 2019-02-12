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Нетаньяху ответил на угрозы Ирана уничтожить Тель-Авив 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху ответил на угрозы иранских властей уничтожить города Тель-Авив и Хайфа.
В понедельник, 11 февраля, старший командир Корпуса стражей Иранской революции Ядолла Джавани на праздновании 40-ой годовщины Иранской революции пригрозил уничтожить горда Тель-Авив и Хайфа в случае нападения со стороны США.
«Я не игнорирую угрозы иранского режима, но они и не впечатляют меня. Если этот режим совершит ужасную ошибку и попытается уничтожить Тель-Авив и Хайфу, ему это не удастся, это будет последний День революции, который они будут отмечать. Они должны принять это во внимание», — ответил на это заявление Нетаньяху, слова которого передает MIGnews.com.
В день Иранской революции Тегеран продемонстрировал свои баллистические ракеты, которые были созданы вопреки усилиям США ограничить военную мощь страны.
В январе Нетаньяху заявил, что государство готово нанести ответный удар по любой стране, представляющей угрозу.
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Комментарии3
В мире , Ближний Восток , Биньямин Нетаньяху , MIGnews , Иран , Хайфа
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