Макрон готовит «масштабную реорганизацию» правительства, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит "масштабную реорганизацию" своего кабинета в Елисейском дворце, которая произойдет в ближайшие месяцы, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники.

В октябре прошлого года Макрон провел перестановки в правительстве, сменив главу МВД , министров культуры, сельского хозяйства и главу министерства по территориальной целостности и связям с административно-территориальными единицами. Тогда 60% граждан страны остались недовольны проведенными перестановками.

Как пишет издание, Макрон "работает над масштабным обновлением своей команды". Ожидается, что оно произойдет в ближайшие три-шесть месяцев.

В понедельник 11 февраля издание Point сообщило, что специальный советник Макрона Исмаэль Эмильен подал в отставку. Макрон был уведомлен о намерении Эмильена уйти в отставку в середине ноября прошлого года, она вступит в силу в конце марта — начале апреля.

В сентябре прошлого года стало известно, что официальный представитель Елисейского дворца Брюно Роже-Пети покидает свой пост. На место Роже-Пети был назначен спичрайтер президента Макрона Сильвен Фор, который позднее, в январе 2019 года также сообщил, что покидает свой пост.