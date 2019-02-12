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Макрон готовит «масштабную реорганизацию» правительства, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон готовит "масштабную реорганизацию" своего кабинета в Елисейском дворце, которая произойдет в ближайшие месяцы, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники.
В октябре прошлого года Макрон провел перестановки в правительстве, сменив главу МВД, министров культуры, сельского хозяйства и главу министерства по территориальной целостности и связям с административно-территориальными единицами. Тогда 60% граждан страны остались недовольны проведенными перестановками.
Как пишет издание, Макрон "работает над масштабным обновлением своей команды". Ожидается, что оно произойдет в ближайшие три-шесть месяцев.
В понедельник 11 февраля издание Point сообщило, что специальный советник Макрона Исмаэль Эмильен подал в отставку. Макрон был уведомлен о намерении Эмильена уйти в отставку в середине ноября прошлого года, она вступит в силу в конце марта — начале апреля.
В сентябре прошлого года стало известно, что официальный представитель Елисейского дворца Брюно Роже-Пети покидает свой пост. На место Роже-Пети был назначен спичрайтер президента Макрона Сильвен Фор, который позднее, в январе 2019 года также сообщил, что покидает свой пост.
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В мире , Европа , МВД , Франция
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