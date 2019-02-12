Порошенко готов на следующей неделе подписать закон о курсе в НАТО и ЕС

Ранее Верховная рада Украины по предложению Порошенко окончательно утвердила изменения в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО.

"Верховная рада поддержала инициативу президента по закреплению курса в ЕС и НАТО, на следующей неделе закон подпишу и я. Взял публичное обязательство не позднее, чем в 2023 году, подать заявку на присоединение к ЕС и получить план действий относительно членства", — сказал Порошенко на инвестиционном форуме во вторник, трансляцию вели украинские телеканалы.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.