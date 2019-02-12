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Порошенко готов на следующей неделе подписать закон о курсе в НАТО и ЕС 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: Р-Спорт
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе подпишет закон об изменениях в конституцию по курсу Украины в НАТО и ЕС.
Ранее Верховная рада Украины по предложению Порошенко окончательно утвердила изменения в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО.
"Верховная рада поддержала инициативу президента по закреплению курса в ЕС и НАТО, на следующей неделе закон подпишу и я. Взял публичное обязательство не позднее, чем в 2023 году, подать заявку на присоединение к ЕС и получить план действий относительно членства", — сказал Порошенко на инвестиционном форуме во вторник, трансляцию вели украинские телеканалы.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Андерс Расмуссен , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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