Немцы назвали США главной угрозой для Европы

Согласно опросу, 50% немцев назвали Соединенные Штаты главной угрозой для европейских стран, в то же время наибольшую угрозу со стороны России видят лишь 33% немцев, передает РИА «Новости»

Кроме того, 50% респондетов назвали причиной ухудшения безопасности Европы расширение НАТО , а 41% немцев увидели угрозу в расширении Евросоюза . При этом более 54% немцев считают, что Европе нужно больше вкладывать средств в обеспечение безопасности.

Такие же опросы были проведены в ряде других стран Европы, в частности, в Сербии, на Украине и в Польше. Эти исследования показали, что подавляющее большинство сербов (85%), украинцев (74%) и поляков (67%) считают, что их страны не получают должного признания на международной арене.

Полные результаты исследования будут представлены в середине февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее социологический институт Forsa провел исследование об отношении жителей Германии к строительству газопровода «Северный поток — 2». Согласно опросу, лишь 13% опрошенных были против реализации проекта, а 73% сочли строительство верным решением.