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Немцы назвали США главной угрозой для Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Половина граждан Германии считают, что США представляют гораздо большую угрозу для безопасности Европы, чем Россия, пишет Zeit со ссылкой на опрос фонда Фридриха Эберта.
Согласно опросу, 50% немцев назвали Соединенные Штаты главной угрозой для европейских стран, в то же время наибольшую угрозу со стороны России видят лишь 33% немцев, передает РИА «Новости».
Кроме того, 50% респондетов назвали причиной ухудшения безопасности Европы расширение НАТО, а 41% немцев увидели угрозу в расширении Евросоюза. При этом более 54% немцев считают, что Европе нужно больше вкладывать средств в обеспечение безопасности.
Такие же опросы были проведены в ряде других стран Европы, в частности, в Сербии, на Украине и в Польше. Эти исследования показали, что подавляющее большинство сербов (85%), украинцев (74%) и поляков (67%) считают, что их страны не получают должного признания на международной арене.
Полные результаты исследования будут представлены в середине февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее социологический институт Forsa провел исследование об отношении жителей Германии к строительству газопровода «Северный поток — 2». Согласно опросу, лишь 13% опрошенных были против реализации проекта, а 73% сочли строительство верным решением.
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В мире , Европа , Фридрих Эберт , ЕС , НАТО , РИА Новости , Германия , США
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