Япония задумалась о военных компенсациях от России

Заключение мирного договора включает решение вопроса о военных компенсациях. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно, передает ТАСС

Коно отметил, что с правовой точки зрения в заключение договора также входит прекращение состояния войны и решение территориальной проблемы. Кроме того, необходимо решить проблемы, связанные с военными компенсациями, сказал он. Что именно имеется в виду под этим, премьер не уточнил.

7 февраля стало известно, что Япония перестала использовать термин «незаконная оккупация» в отношении северных территорий — так японцы называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Тем не менее премьер-министр страны Синдзо Абэ подчеркнул, что острова принадлежат Японии, и с помощью переговоров он будет стремиться их вернуть.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.